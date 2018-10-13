Project Syndicate: НАФТА 2.0 – это успех или полный провал?

Максим Исаев, , 07:39 — REGNUM

Когда было объявлено о заключении Соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), весь мир выдохнул с облегчением. Новая версия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) позволила избежать масштабной катастрофы. Отказ от NAFTA без заключения нового варианта соглашения мог бы стать слишком дорогостоящим, поэтому никто не верил в возможность такого отказа, хотя вероятность такого отказа все же существовала, пишет Энн Осборн Крюгер в статье для издания Project Syndicate.

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Тем не менее, худшего из возможных вариантов удалось избежать, и это замечательно. В ходе переговоров удалось исключить или существенно ослабить два самых разрушительных предложения США. Во-первых, вместо первоначального положения об истечении срока действия соглашения через пять лет, стороны договорились об истечении срока действия USMCA через 16 лет с возможностью пересмотра условий соглашения через каждые шесть лет. Учитывая то, что пятилетний срок действия соглашения мог бы привести к огромной неопределенности для предприятий и правительств стран-участников, нужно сказать, что 16-летний срок действия соглашения — это позитивное достижение. Тем не менее, будущее еще покажет, какие последствия повлечет за собой возможность пересмотра условий соглашения через каждые шесть лет.

Во-вторых, механизм урегулирования споров, предусмотренный в «Главе 19» соглашения, который администрация Трампа хотела ликвидировать, был в конечном итоге сохранен, хотя и в измененной форме. Это положение предоставит определенную защиту, особенно для Канады, от антидемпинговых пошлин и других протекционистских мер.

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Всем известно, что в остальном USMCA не предлагает существенных изменений. Основной торговой уступкой, которой Трампу удалось добиться от Канады, является предоставление США около 3,6% молочного рынка Канады, объем которого составляет $16,3 млрд. Теперь США смогут увеличить экспорт молока в Канаду. Взамен США согласились импортировать из Канады больше арахиса и сахара. Это означает, что импорт из других стран может сократиться. Между тем, пошлины США на импортную сталь и алюминий из Мексики и Канады никуда не делись.

Весь переговорный процесс был сосредоточен главным образом на автомобильной отрасли. Среди прочего, USMCA ограничит количество транспортных средств, которые могут быть импортированы в США, что фактически открывает двери для регулируемой торговли. Пока не ясно, каким образом будут определены квоты на импорт, но почти любая система распределения квот приведет к подавлению конкуренции и инноваций.

Основные претензии Трампа к NAFTA заключались в том, что пересмотр соглашения позволит сократить двусторонний торговый дефицит США с Канадой и Мексикой и «вернуть рабочие места домой». Если рассматривать USMCA с точки зрения дефицита торгового баланса и увеличения рабочих мест, то это соглашение является полным провалом. Любому экономисту хорошо известно, что дефицит товаров и услуг является макроэкономическим явлением, отражающим уровень внутренних расходов и сбережений страны. Для того, чтобы США сократили свой общий дефицит, они должны либо сократить расходы, либо увеличить сбережения. USMCA не приведет ни к тому, ни к другому.

Более того, сделка, вероятно, приведет к сокращению еще большего числа рабочих мест в США. Новый критерий происхождения, требующий, чтобы 75% импортированных транспортных средств производились в Северной Америке (по сравнению с 62,5%, в соответствии с NAFTA), скорее всего, приведет к сокращению рабочих мест из-за увеличения издержек производства. Более того, существует требование о том, чтобы к 2023 году 40−45% стоимости транспортного средства производились работниками, зарабатывающими минимум $20 в час. Это гораздо выше уровня заработной платы, которую могут себе позволить мексиканские автопроизводители. Безусловно, мексиканские автопроизводители, скорее всего, предпочтут заплатить американскую пошлину на импорт в размере 2,5%, чем выполнить требования относительно происхождения автомобильных компонентов или повышения уровня заработной платы. В любом случае, эти требования снизят конкурентоспособность североамериканских производителей по всем направлениям. Фактически, автопроизводители в Азии и Европе, вероятно, были в восторге от перспективы увеличения продаж. Они получили преимущество над североамериканскими производителями в плане импорта в третьи страны и, возможно, даже импорта на американский рынок.

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Одним из основных преимуществ NAFTA было то, что данное соглашение позволило создать цепочки поставок во всей Северной Америке. Американские автопроизводители получили доступ к низкооплачиваемым трудовым ресурсам Мексики, а мексиканские производители получили доступ к менее дорогой капиталоемкой продукции из США. В результате североамериканская автомобильная промышленность повысила свою конкурентоспособность на международном уровне. USMCA не приведет к разрушению эффективных цепочек поставок, созданных в рамках NAFTA, новая версия соглашения увеличит издержки и подорвет конкурентное преимущество.

В ближайшей перспективе USMCA не приведет к существенным изменениям. Но в долгосрочной перспективе данное соглашение, скорее всего, сократит уровень занятости в США, сократит долю Северной Америки на мировом автомобильном рынке, и подорвет доверие Америки к вопросам международной торговли. При этом USMCA не приведет к сокращению дефицита торгового баланса США.