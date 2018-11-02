Командный онлайн-шутер Fortnite стал игровым рекордсменом этого года во многих номинациях. Например, всего за год существования количество игроков в Fortnite составило 78,3 млн человек. Игре почти удалось догнать вездесущий Minecraft (91 млн игроков). Но воксельной (кубической) песочнице для такого результата понадобилось семь лет, а Fortnite добился его всего за год. Более того, по статистике за октябрь, Fortnite на IOS заработал более $300 млн, и для игры, запущенной на мобильных устройствах менее года назад, это абсолютно сумасшедший результат. Почему же проект компании Epic Games так сильно притягивает новых игроков?

Sergey Galyonkin Fornite на E3 2018

Прежде всего, хочется отметить, что мы имеем дело с качественным и хорошо финансируемым проектом. Сравнивая Fortnite с его старшим товарищем Minecraft, становится ясно, как много общего у двух сверхпопулярных проектов. Обе игры бесплатные, в обеих присутствуют яркая стилизованная графика, условное отсутствие насилия, портирование на мобильные устройства и казуальная (простая) игровая механика. Сходится и основной контингент проектов — больше всего в Fortnite и Minecraft играют учащиеся школ. Правда, когда Minecraft уже успел зарекомендовать себя самой популярной игрой на планете, Fortnite ещё только набирает обороты.

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Однако популярность Fortnite для большинства людей становится причиной полного недоумения. Похожая ситуация была с Minecraft несколько лет назад: родители видели, как их дети сутками «зависают» в популярной игре, и не могли понять, в чём её привлекательность. Откуда такая популярность у проекта, который, мягко говоря, не обладает сильной графической частью, не имеет сюжета, сводя всё игровое времяпрепровождение к строительству и редким схваткам с монстрами. Родители недоумевали, а количество игроков Minecraft неостановимо росло.

Fortnite вызывает похожие эмоции. На первый взгляд, абсолютно несерьёзная мультяшная игра, графически скорее напоминающая мультфильмы студии Pixar, чем серьёзный игровой проект. Так и весь игровой процесс завязан на элементарном «убей всех игроков» с редкими элементами строительства. Непонимание растёт. Чем же тогда Fortnite лучше других мультиплеерных шутеров (игровой жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия), преследующих ту же самую цель? В том же Overwatch от компании Blizzard, помимо отстрела неприятелей, есть очень мощный проработанный бэкграунд и десятки интересных персонажей с собственной историей. Но Fortnite проходится катком даже по таким именитым проектам. Думается, что всё дело в самом «феномене Fortnite».

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BagoGames Fornite

«Феноменом Fortnite» игровое сообщество назвало сам факт невероятной скорости распространения игры. Популярный шутер буквально расходится быстрее чумы. В окружении почти каждого человека найдётся кто-то, играющий в Fortnite. Благодаря уговорам друзей, пользователь садится лично проверить, из-за чего игра так популярна. И вот спустя несколько бессонных ночей уже он сам уговаривает друзей попробовать сыграть.

Для взрослого человека такая ситуация может показаться дикой, но главный очаг распространения Fortnite — школы. Десятки, сотни, тысячи школьников составляют основную игровую аудиторию игры, проводя время в игре с телефонов, планшетов и ноутбуков, как вне занятий, так и во время них. Ситуация оккупирования игры учащимися школ порой доходила до необычных курьёзов. Так, например, мистер Хиллман — учитель средних классов в одной из американских школ — лично обратился к Epic Games с просьбой обратить внимание на проблему. Дело в том, что дети в классе мистера Хиллмана так много играли в Fortnite на уроках, что бедный учитель не знал, как привлечь внимание аудитории. В итоге руководство Epic Games добавило на загрузочный экран игры фразу «мистер Хиллман просит вас не играть на уроках».

Руководства школ также пытаются бороться с «феноменом Fortnite», правда, пока безуспешно. Не имея возможности оградить огромное количество детей от игры, в школах запрещают самые разные её проявления. Так, например, в одной из начальных школ Великобритании запретили игровой танец из Fortnite — floss dance. Руководство школы посчитало, что танец является пропагандой агрессии, так как в Fortnite игроки убивают друг друга. Причём чем больше обеспокоенные родители и преподаватели предают огласке различные инциденты, связанные с Fortnite, тем популярнее становится игра.

Для того, чтобы объяснить «феномен Fortnite», стоит подробнее остановится на самих игровых составляющих проекта. Fortnite — игра в сверхпопулярном жанре Battle Royale («Королевская битва»). Суть «Королевской Битвы» в том, что некоторое количество игроков (в Fortnite это 100 человек) десантируют на огромную локацию, на которой нужно стать единственным выжившим. Игрокам приходится прятаться, искать снаряжение и убивать других игроков, двигаясь к заветной цели. При этом игровая карта постоянно сужается, если игрок не успеет перейти в область уменьшенной локации, он получает урон. На словах всё просто, на деле тоже.

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BagoGames Fornite: Королевская битва

К тому же популярным Fortnite стал благодаря своему главному конкуренту — PUBG. Изначально Fortnite был игрой о строительстве и сражениях с зомби. В то же время PUBG сделала жанр «Королевская Битва» самым популярным из существующих. Тогда руководство Epic Games решило создать свой Battle Royale на основе Fortnite. Идея «выстрелила». Сейчас о конкуренции PUBG и Fortnite даже не говорят, игра от Epic Games оставила соперника далеко позади.

Важно также, что Fortnite — бесплатная игра. Это делает порог вхождения в неё низким настолько, что играть может начать любой житель Земли, независимо от возраста и социального статуса. Также это одна из причин её сумасшедшей популярности среди учащихся школ. Конечно, в проекте присутствуют микротранзакции, но за игровое время платить не заставляют.

Также она куда более привлекательна внешне, чем конкуренты. Хотя проект и создан в нереалистичной мультяшной графике, она выполнена весьма качественно и имеет собственную неповторимую стилистику. Смотреть на виды в Fortnite приятно. К тому же вся эта графическая составляющая неплохо оптимизирована. В то время как в PUBG можно комфортно играть только на «сильном железе», Fortnite без проблем идёт на компьютерах, консолях и мобильных устройствах, не вызывая никакого дискомфорта.

И решающий фактор популярности проекта — это условное отсутствие насилия. По самой задумке игры, люди убивают друг друга в виртуальной реальности, борясь за выживание. По факту же персонажи перемещаются по очень красочному миру и сражаются. Да, идею убийства ничем не скроешь, но разработчики Epic Games подали её необычно. В игре нет крови, нет слишком реалистичной физики стрельбы и баллистики. Убийства в Fortnite не выглядят как убийства: это, скорее, выяснение отношений в рамках нового трёхмерного мультфильма. В таком ключе очень удобно продвигать проект для самых разных потребителей. Родители не побоятся скачать Fortnite своим самым маленьким детям, а знаменитостям проще участвовать в рекламе проекта, не боясь осуждения. Так, весь мир знает, что Александр Овечкин играет в Fortnite, и не может осудить его за пропаганду жестокости. Помимо этого, разработчики Fortnite регулярно обновляют игру, добавляют новые игровые режимы и механики.

Возможно, массовое помешательство игрой лишь временное явление, но вероятность этого невелика. При таких темпах развития игра в ближайшее время догонит Minecraft, а ещё спустя время обгонит и сместит её с престола «самой популярной игры современности». Правда, популярные тренды в игровом сообществе меняются достаточно быстро, а значит, спустя ещё несколько лет ожидается прибытие перспективного новичка, которого окрестят «новым Fortnite».