Стартовало открытое бета-тестирование Fortnite: Battle Royale для Android

Кэри, США, , 13:02 — REGNUM На платформе Android стартовало открытое бета-тестирование игры Fortnite: Battle Royale. Теперь пользователи, обладающие совместимым устройством, могут скачать игру на сайте компании Epic Games. Об этом 11 октября сообщил журнал Forbes.

Автор заметки рассказал, что он не играл на своем устройстве в Fortnite, когда начался этап закрытого бета-тестирования по той причине, что ранее игра сильно «лагала» («лаг» — запаздывание, задержка — ИА REGNUM ). Он выразил надежду на то, что в настоящий момент ситуация изменилась.

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Напомним, Fortnite: Battle Royale представляет собой мультиплатформенный многопользовательский 3D-шутер (шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре «Королевской битвы». В таких играх помимо элементов симулятора выживания присутствует режим Last man standing (в конце матча в живых должен остаться только один игрок).

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