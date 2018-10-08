Мобильная версия Fortnite может стать самой популярной игрой 2018 года

Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Популярная онлайн-игра в жанре Battle Royale (жанр многопользовательских игр с элементами выживания) Fortnite вновь бьёт рекорды. Ровно 200 дней назад игра была портирована для IOS-устройств и с тех пор смогла заработать больше $300 млн. Об этом сообщил портал Fortnite Intel.

Fortnite стала самой быстро набирающей популярность игрой 2018 года. Даже за последнюю неделю проект смог заработать порядка $20 млн. По финансовым сборам близко подойти к Fortnite смогла другая иградля мобильных устройств — Clash Royale ($228 млн). Специалисты полагают, что такая популярность проекта связана с шестым сезоном соревнований, недавно стартовавшим в игре.

Напоминаем, что Fortnite — популярная многопользовательская игра, разработанная компанией Epic Games. Изначально игра вышла на PS4 и PC, но разработчики решили портировать проект на все возможные игровые устройства (включая смартфоны и планшеты). На сентябрь 2018 года количество игроков Fortnite составило 78,3 млн человек.

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