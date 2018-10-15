Как только лето перехватывает эстафетную палочку у весны, свои двери в разных точках нашей страны открывают молодёжные образовательные форумы. Их в нашей стране проводится немало, но приоритетным для молодёжи Северного Кавказа является форум «Машук». Ежегодно участниками этой площадки становятся около четырёх сотен молодых дагестанцев.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в работе Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018». 15 августа 2018 года, Пятигорск

Герои «Машука» — президент «Скалы»

Одним из самых успешных машуковцев из Дагестана является Карим Шехсаидов. В форуме он участвовал пять раз, четыре из них — с проектом. Побеждал неизменно.

«Первый раз я поехал в 2014 году. Мне было интересно посмотреть изнутри, как проходят подобные форумы. В тот год я участвовал без проекта. Я считал, что всё куплено, всё давно решено и обычному парню нельзя прийти и выиграть грант. Но на этом же «Машуке» я убедился, что всё на самом деле зависит только от самих ребят. На следующий год я приехал уже с проектом», — рассказывает Карим.

По его словам, ещё до «Машука» он занимался пропагандой здорового образа жизни, развитием видов спорта для инвалидов, проводил различные духовно-нравственные мероприятия.

«Это была моя тема, я был в ней как рыба в воде. Но я не знал, как её правильно расписать, как правильно подать, чтобы претендовать на грант. Но, к счастью, у нас в республике много специалистов, которые научат, поддержат, если к ним обратиться», — отметил машуковец.

В 2015 году Карим выиграл свой первый грант — 500 тысяч рублей с проектом «Культура в спорте». Он предполагал проведение семинаров-диалогов известных спортсменов республики с молодёжью. В следующем году наш собеседник выиграл денежные средства с проектом «Интеграция. Преодоление. Жизнь», который был направлен на развитие видов спорта для инвалидов и других редких видов спорта в Дагестане.

Но главным проектом Карима Шехсаидова стал паралимпийский клуб баскетболистов-колясочников «Скала», руководителем которого он является сегодня. С данным проектом упорный участник из Дагестана трижды покорял экспертов форума «Машук». Но если в двух предыдущих случаях он выступал как физическое лицо и претендовал на меньшие суммы, то в 2018 году Карим выступил как юридическое лицо и выиграл грант в размере 2 млн рублей. Наш собеседник рассказывает, что основная часть средств пойдёт на проведение в Дагестане Кубка СКФО по баскетболу на колясках.

Fsk-baski.ru Всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках. Сентябрь 2018 года

Секрет успеха: посвятить себя делу и не сдаваться даже после десятой неудачи

Большое внимание грантополучатель уделяет популяризации инвалидных видов спорта в республике. При этом он подчёркивает, что, как и в любом деле, в мероприятиях, организованных для инвалидов, вовсе не важно, кто выиграет, а кто проиграет. Важен процесс. Участие.

«В работе с инвалидами важно знать их проблемы изнутри, — отмечает Карим. — Очень часто инвалиды сидят по домам, никуда не выходят. У каждого из них свои комплексы, и простыми баннерами или социальными роликами их практически невозможно заставить выйти из своей комнаты. Важно их заинтересовывать и понемногу увлечь. Сразу в спорт никто не приходит. Я хочу, чтобы каждый человек, ограниченный по состоянию здоровья в движении, узнал, что у нас в республике можно заниматься спортом, будучи на коляске. Если из 100 инвалидов хотя бы один придёт на наш чемпионат в качестве зрителя — это уже большой успех. Мы с ним познакомимся, установим контакт, заинтересуем его. Если с ним работать, у него обязательно появится желание уже не просто быть зрителем, но и самому попробовать».

На вопрос, почему именно баскетбол, президент клуба отвечает, что, во-первых, этот вид спорта способствует физической и психологической реабилитации человека, получившего травму спинного мозга или перенёсшего ампутацию. А во-вторых, этот вид спорта доступен практически любому человеку, ограниченному в движении. Игроки здесь равны, независимо от диагноза.

«У нас есть парень с синдромом ДЦП. Он уже четыре года ходит к нам в клуб. Когда он только пришёл, он не мог даже мяч в руках держать, хотя много лечился, ездил в санатории. Нам приходилось мяч класть ему в руки. А сейчас он уже даже в кольцо его забрасывает», — рассказывает Шехсаидов.

Когда мы попросили его дать совет ребятам, которые тоже хотят написать проект и защитить его, машуковец отметил три ключевых момента. Во-первых, нужно хотеть учиться. Нужно не стесняться, не бояться и спрашивать совета у тех, кто это в этом разбирается. Во-вторых, следует быть целеустремленным. Нужно посвятить себя делу и не сдаваться даже после десятой неудачи.

«Всё сразу не получается ни у кого и никогда. Всё хорошее даётся с трудом», — уверен Карим.

И, в-третьих, будущим претендентам на грант нужно заниматься тем, в чём они разбираются, что им по душе. Не стоит представлять проект, направленный на помощь инвалидам или защиту окружающей среды, только потому, что кто-то из твоих знакомых выиграл ранее подобный проект.

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Mashuk.info Образовательный форум «Машук-2018». 15 августа 2018 года, Пятигорск

«Машук» как драйвер развития

Ежегодно шанс выиграть грант «Машука» и реализовать свою идею получают всё новые и новые молодые ребята. В 2018 году около 70% дагестанской делегации составили люди, впервые принявшие участие в грантовых конкурсах. И, надо сказать, новички не подвели. Из 70 участников-личников, получивших денежную поддержку в текущем году, 51 человек побывал на форуме впервые.

Стоит отметить, что «Машук», как и другие площадки в рамках всероссийской форумной кампании, является отличной площадкой для молодёжи, стремящейся к самореализации. Она собирает вместе огромное число креативных, талантливых, целеустремленных молодых людей. По словам директора Северо-Кавказского института Российской академии народного хозяйства и государственной службы Азамата Тлисова, форум «Машук» — это драйвер развития молодёжного движения округа.

Безусловно, не все участники подобных площадок преследуют схожие цели. Для одних главной становится образовательная программа. Они с удовольствием посещают все лекции, мастер-классы и с особым вниманием слушают гостей. Вторые же едут, главным образом, отдохнуть, приятно провести время, завести новые знакомства.

А третьи приехали на форум прежде всего для защиты проекта. Достойная защита своего детища для них важнее мастер-классов и концертов. И это совсем не говорит о том, что первые — зануды, вторые — лодыри и бездельники, а третьи — жадные до денег люди. Просто каждый берёт за эти семь дней от форума то, что для него важнее.

Kremlin.ru Образовательный форум «Машук-2018». 15 августа 2018 года, Пятигорск

Откуда берутся машуковцы

Те, кому кажется, что стать участником «Машука» — это большая проблема, скорее всего, ошибаются. Попробовать свои силы и предложить идею, которая достойна реализации, может каждый желающий, который уверен, что она будет способствовать решению той или иной социальной проблемы.

Так, в 2018 году участники, представившие личные проекты, имели возможность выиграть до 300 тысяч рублей, некоммерческие организации — до 2,5 млн рублей. На конкурс молодежных проектов форума «Машук-2018» российским правительством было выделено почти 84 млн рублей.

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Традиционно дагестанская делегация является одной из самых активных и успешных по количеству и сумме выигранных грантов. Так, в 2017 году Дагестан стал лидером по числу призовых проектов, получивших гранты на форуме. Молодые активисты и некоммерческие организации республики выиграли около 25 млн рублей, что стало лучшим показателем республики за всю историю «Машука».

В 2018 году результаты оказались скромнее: общая сумма, которая будет выделена республике, составит 18,7 млн рублей. Но тем не менее дагестанцы вновь стали лидерами по количеству выигранных грантов на форуме: поддержку окажут 79 проектам.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в работе Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018». 15 августа 2018 года, Пятигорск

Секрет без секрета

Такому результату, как правило, способствует большая предварительная работа внутри республики. Около 20 мероприятий (предмашуков) проводилось министерством по делам молодёжи Дагестана в различных муниципалитетах региона. Подготовка к форуму начинается за несколько месяцев до форума и включает в себя три этапа.

На первом из них представители министерства проводят выездные обучающие семинары по социальному проектированию в разных уголках республики. В ходе второго этапа проводится предварительный смотр проектов потенциальных участников.

«Они приходят со своими сырыми идеями, и мы учим их заполнять форму проекта, правильно расписывать все пункты», — рассказывает руководитель дагестанской делегации Илгар Лелаев.

Заключительный этап — так называемый итоговый предмашук. В течение двух дней участники защищают свои проекты перед региональными экспертами. Набравшие наибольшее количество одобрительных отзывов находят своё имя в составе региональной делегации.

Напомним, молодежный форум «Машук» ежегодно, с 2010 года, проводится в течение двух августовских недель в Пятигорске, у подножья одноимённой горы. Здесь в палаточном лагере участники получают возможность познакомиться со сверстниками из разных регионов страны, посетить образовательные тренинги и мастер-классы, встретиться с почётными гостями, принять участие в спортивных соревнованиях, викторинах и иных развлекательных мероприятиях. Ежегодно форум в качестве гостей и спикеров посещают и VIP-гости: известные политики, артисты, спортсмены, музыканты, представители шоу-бизнеса. В 2018 году площадку форума посетил президент РФ Владимир Путин.

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