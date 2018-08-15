Путин прибыл на Ставрополье для участия в форуме «Машук-2018»

Ставрополь, , 12:51 — REGNUM В Ставропольский край 15 августа прибыл президент РФ Владимир Путин. В аэропорту «Минеральные Воды» его встречали полпред в СКФО Александр Матовников и глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Цель приезда Владимира Путина — встреча с участниками Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018». Мероприятие проходит в городе Пятигорске с 10 августа. Лагерь «Машука» разбит на Комсомольской поляне. Участниками форума стали около двух тысяч человек.