В СКФО стартовал молодежный форум «Машук-2018»

Ставрополь, , 14:27 — REGNUM Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2018» 11 августа начал свою работу в Пятигорске. В 2018 году форум проходит уже в девятый раз. На его открытие приехали главы всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, полномочный представитель президента РФ в округе Александр Матовников, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В этом году за две смены в лагере «Машука» побывают до двух тысяч волонтеров, так как проходит форум под знаком добровольчества. Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольцев.

Первая смена так и будет называться — «Добровольчество», а вторая — «Гражданское общество». В первый день форума на сессии «#ДоброОнлайн: как и зачем рассказывать о волонтёрстве» молодежь узнала об особенностях освещения волонтёрских проектов в СМИ и соцсетях. А во второй день «Машука-2018» волонтеры уже сами приняли участие в донорской акции, сдав всего 12 литров крови.

В рамках форума «Машук 2018» будет рассмотрено около 400 проектов, имеющих социальную направленность. Всего в качестве грантов будет распределено между победителями, чьи проекты получат одобрение экспертов после публичной защиты, более 84 млн рублей — по 300 тыс. индивидуальным участниками и до 2,5 некоммерческим организациям.

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