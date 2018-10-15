22 сбоя в работе новой, имеющей жизнеобеспечивающее значение для столицы Якутии электростанции — менее чем за год. Такая тревожная статистика была озвучена на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности республики. Власти региона теперь вынуждены думать, что делать с недоделками на объекте, обеспечивающем теплом большой город и прилегающие к нему районы.

Rushydro.ru Якутская ГРЭС-2

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На заседании под представительством первого заместителя правительства региона Алексея Колодезникова констатировалось, что риски в период отопительного сезона надо снижать, пишет ЯСИА. Конечно, надо, осталось только понять — как? По словам исполняющего обязанности главного инженера ПАО «Якутскэнерго» Сергея Прокопенко, в процессе эксплуатации ЯГРЭС-2 выявлен ряд конструктивных и монтажных недостатков. В соцсетях распространяется неофициальная информация о том, что турбины новой электростанции имеют заводской брак… Как снижать риски в такой ситуации?

Масла в огонь добавляет статистика: 17 отключений ГРЭС за 2018 год и 22 — с момента запуска, то есть с ноября 2017 года. Электростанция не проработала ещё и года, а с нею уже страшно зимовать, особенно на фоне низких температур в Якутске, где столбик термометра иногда опускается до — 50 °C и ниже…

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Rushydro.ru Якутская ГРЭС-2

Жители центральной части республики уже давно начали паниковать, сразу после нескольких первых неожиданных блэк-аутов. Шутка ли — годами получать электричество суровыми зимами от давно выработавшей свой ресурс первой ГРЭС (которая, кстати, даже уже давно готовая к списанию, кажется, работала стабильнее, чем вторая), годами слышать обещания о вводе новой электростанции (изначально сроком начала её эксплуатации стоял 2015 год) — и получить вот такой результат. Для уточнения ситуации: к экстремальным минусовым температурам в Якутске добавим тот факт, что при отключении ЯГРЭС-2 в квартирах жителей столицы региона и прилегающих к ней районов пропадают электричество, отопление и вода. Действительно, это вполне себе весомый повод для беспокойства, который делает совершенно понятной истерию якутян при отключении света даже на час-два. Люди сразу проецируют ситуацию на зиму и думаю о том, как её прожить, если работа главного жизнеобеспечивающего объекта нестабильна.

«В целях снижения аварийных отключений на станции ПАО «Якутскэнерго» разработан план мероприятий по обеспечению надежности ЯГРЭС-2», — пишет ЯСИА об итогах совещания по энергобезопасности в республике.

«Есть опасность, что ЯГРЭС-2 вообще остановят из-за брака», — распространяется тревожащая информация в соцсетях.

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Косвенным подтверждением возможной остановки ЯГРЭС-2 можно считать то, что в качестве мер для снижения количества аварийных отключений на ней чиновники планируют подключить к сетям ПАВ «Якутскэнерго» подстанцию села Майя. Кроме того, будут реконструированы высоковольтные линии Майя — Чурапча, Майя — Борогонцы, Майя — Табага и Майя — Нижний Бестях, не уточняется, правда, сколько это будет стоить и за чей счёт осуществляться. А потребителей Центрального, Намского, Горного, Хангаласского районов в связи с недоделками на ЯГРЭС намерены запитать от сетей Объединенной Энергосистемы Востока. Как будет зимовать Якутск и какие резервы есть у города, не сообщается. Известно только, что Алексей Колодезников поручил провести проверку готовности резервных источников питания на объектах жизнедеятельности, особое внимание уделить социальным объектам — школам, больницам и так далее…

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К слову, депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов беспокоился о том, как Якутск будет зимовать, раньше, чем руководство региона. В начале октября он попросил министра энергетики России Александра Новака проверить ГРЭС-2 Якутска на предмет бесперебойной работы.

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«Частые отключения электроэнергии, к сожалению, имеют место быть в связи с запуском новой Якутской ГРЭС-2. Жители городе беспокоятся, что могут остаться зимой без света и тепла», — уведомил депутат руководителя федерального ведомства.

Директор ПАО «Якутскэнерго» тогда убеждал, что серьёзных поводов для беспокойства в энергетике города нет.

«В настоящий момент предприятиями энергетического комплекса формируется резерв мощностей, который позволит оперативно решить проблемы при возникновении аварийных ситуаций. Хотя на самой станции ещё возникают технологические сбои, но все они не являются критическими, и резервных ресурсов хватит для обеспечения города и теплом и светом», — утверждала, обнадёжившись его словами, мэр города Сардана Авксентьева.

Однако жителей Якутска её заявление скорее испугало, чем успокоило — действительно, накануне зимы речи о возможных авариях и резервных ресурсах звучат не очень оптимистично.

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Всё вышесказанное выглядит ещё более печально на фоне того, что питавшая город ЯГРЭС давно выработала свой ресурс (и это чуть не привело к заморозке города ещё в 2002 году), а ввод новой электростанции несколько раз откладывался. В ноябре 2017 года ЯГРЭС-2, на возведение которой были потрачены миллионы рублей, наконец начала свою работу, хотя должна была быть запущена ещё в 2015 году. Причиной отставания по срокам Счётная палат называла низкое качество управления этим строительным объектом со стороны «Русгидро». В соцсетях осведомлённые жители республики пишут о том, что компания сэкономила при покупке турбины для ЯГРЭС-2, по разным версиям, они были приобретены либо со скидкой, либо устаревшей модели.

«С этой ГРЭС на соплях мы ещё настрадаемся, видимо», — приходят к выводу люди.