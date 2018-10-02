Блэкауты из-за сбоев на Якутской ГРЭС-2: к проблеме привлекут Минэнерго РФ

Якутск, , 08:37 — REGNUM Министра энергетики России Александра Новака попросили проверить ГРЭС-2 Якутска на предмет бесперебойной работы. Такое обращение к нему поступило от депутата Госдумы РФ Федота Тумусова («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Частые отключения электроэнергии вызывают панику у жителей столицы республики и прилегающих к ней районов. Дело в том, что вместе с электроэнергией в домах отключается тепло — перестают работать котельные. Люди переживают, что эти перебои при экстремальных температурах (зимой в Якутске может быть — 50 и ниже) окажутся критическими и приведут к заморозке отопительных систем.

Федот Тумусов просит Александра Новака обеспечить рабочее функционирование ЯГРЭС-2 и проинформировать его о принятых мерах. Депутат сообщил министру энергетики РФ о том, что 30 сентября на недавно введённой в эксплуатацию ГРЭС отключилась газотурбинная установка и Якутск в течение часа оставался без света.

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"Ко мне обратились жители Якутска в решении вопроса о бесперебойном обеспечении электроэнергией в зимний период 2018—2019 года. Якутия находится в экстремальных климатических условиях, — говорится в обращении Тумусова к Новаку. — Частые отключения электроэнергии, к сожалению, имеют место быть в связи с запуском новой Якутской ГРЭС-2. Жители городе беспокоятся, что могут остаться зимой без света и тепла».

Якутск является столицей республики, и в этом городе проживает треть населения региона, также напомнил депутат Госдумы министру энергетики РФ.

Обеспокоенность тем, что жители столицы республики вновь испытали неудобства из-за срабатывания технологической защиты и остановки ГТУ-4 на Якутской ГРЭС-2 выразила также мэр города Сардана Авксентьева, отметив, что тревожны любые сбои в работе объектов жизнеобеспечения города, особенно если они происходят в преддверии зимы. Глава города встретилась с директором ПАО «Якутскэнерго», депутатом Госсобрания Якутии Александром Слоиком, попросив его указать на слабые места в энергетике столицы республики.

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«Александр Слоик заверил, что серьёзных поводов для беспокойства в энергетике города нет. В настоящий момент предприятиями энергетического комплекса формируется резерв мощностей, который позволит оперативно решить проблемы при возникновении аварийных ситуаций. Хотя на самой станции ещё возникают технологические сбои, но все они не являются критическими и резервных ресурсов хватит для обеспечения города и теплом и светом», — отметила Сардана Авксентьева.

Она также обещала, что в ближайшее врем мэрия Якутска проведёт ревизию сил и средств, а также проверит готовность оперативных служб к возникновению чрезвычайных ситуаций.

«Искренне надеюсь, что предстоящую зиму мы переживём без серьёзных аварий», — также заявила мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якустка начали жаловаться на частые перебои с электроэнергией практически сразу после того, как она была введена в эксплуатацию. Электростанцию-долгострой должны были запустить ещё в 2015 году, но она начала работу только в конце ноября 2017 года. Горожане сообщают, что после запуска ГРЭС-2 блэкауты в столице республики стали случаться чаще, чем во время работы старой, уже давно исчерпавшей свой ресурс электростанции.