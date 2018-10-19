Судя по нелицеприятному дипломатическому обмену между министрами иностранных дел Индии и Пакистана в ходе недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом достигли нового минимума, пишет Шаши Тарур в статье для издания Project Syndicate.

Antônio Milena Армия Индии на параде

События, предшествующие сессии ООН, также были малоприятными. Менее чем через 24 часа после согласования двусторонней встречи министров иностранных дел Индии и Пакистана в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Индия отменила переговоры, сославшись на гибель трех индийских полицейских вблизи границы с Пакистаном и выпуск Исламабадом почтовой марки в честь ликвидированного в Кашмире террориста.

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Однако подобные приграничные инциденты между Индией и Пакистаном не являются чем-то новым. Несколько аналогичных случаев уже произошли в 2018 году. Выпуск почтовой марки в честь террориста — событие малоприятное, которое можно расценить как прославление антииндийского насилия в Кашмире, однако марку выпустили в июле 2018 года, за месяц до того, как Имран Хан принес присягу в качестве 22-го премьер-министра Пакистана. Утверждение министерства иностранных дел Индии о том, что Пакистан показал «свое истинное лицо», — это фиговый листок, которым прикрыли реальные причины отмены встречи глав МИД.

Jawad Zakariya Имран Хан

До конца 2018 года в пяти штатах Индии пройдут выборы, а через шесть месяцев — общенациональные выборы. Правительство премьер-министра Нарендры Моди просто не хочет встречаться с представителями Пакистана в этот политически чувствительный период.

Правящая индийская партия Моди «Бхаратия джаната парти» (BJP), похоже, решила избираться на жесткой платформе хиндутва. Сторонники хиндутвы придерживаются идеологии индийского шовинизма и гордятся своей враждебностью по отношению к мусульманам в Индии, а также Пакистану. Рукопожатия и переговоры между главами МИД Индии и Пакистана, похоже, не соответствуют индийской предвыборной стратегии.

Глава МИД Индии Сушма Сварадж воспользовалась трибуной ООН, чтобы обратиться с политическим посланием к избирателям BJP и раскритиковать политику Пакистана. В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сделал странное заявление, указав на то, что Пакистан стал жертвой «терроризма» со стороны Индии, хотя данный феномен не признал ни один объективный международный эксперт. Куреши обвинил Индию в нападении 2014 года на военную академию в Пешаваре, несмотря на то, что всем известно, что ответственность за нападение взяла доморощенная террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая ведет войну против правительства Исламабада. Учитывая то, что боевики «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ненавидят Индию больше, чем пакистанское правительство, идея о том, что боевики данной группировки совершили нападение по указке Индии, выглядит как минимум странно.

Могут ли отношения между двумя странами, обладающими ядерным оружием, опуститься еще ниже. К сожалению, это кажется вполне возможным. Новое пакистанское правительство, получившее благословение военных, продолжит укреплять свои позиции.

Pakarmy.org Солдат армии Пакистана

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Между тем эксперты по внешней политике задаются вопросом, имеет ли вообще администрация Моди продуманную политику в отношении Пакистана. После кампании по демонизации Пакистана в ходе предвыборных выступлений Моди пригласил в Нью-Дели тогдашнего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа на церемонию своей инаугурации в 2014 году. Лидеры даже направили сентиментальные письма матерям друг друга. Все надеялись на то, что стороны начнут выстраивать отношения с чистого листа. Однако менее чем через два месяца Индия и Пакистан обменялись артиллерийскими ударами в приграничном районе. В ноябре 2014 года на саммите Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) в Непале Моди отказался поприветствовать Шарифа, хотя позже выяснилось, что ранее оба лидера провели частную встречу в гостиничном номере, принадлежащем индийскому бизнесмену.

Факт остается фактом, правительству Индии не хватает четкой политической основы для переговоров со своим самым неспокойным соседом, не говоря уже об убедительном плане по достижению прочного мира. В основе внешней политики Моди лежит прихоть, а не продуманный план. Можно только надеяться, что по мере разворачивания предвыборной кампании в Индии прихоть и зажигательная риторика Моди не приведут к разрушительному конфликту.