Александр Белов, , 19:38 — REGNUM

После того как компании Apple и Amazon опровергли сообщения о том, что Китай устанавливает шпионские чипы в их продукцию, издание Bloomberg опубликовало сообщение, в котором указано, что бывший сотрудник израильской разведки Йосси Эплбум якобы предоставил документы и другие доказательства, которые указывают на то, что китайские спецслужбы использовали субподрядчиков для установки вредоносных микрочипов на серверных материнских платах американской компании Supermicro в период с 2013 года по 2015 год, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

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В статье Bloomberg говорится, что Эплбум, который в настоящий момент является экспертом по безопасности, работающим в одной крупной телекоммуникационной компании США, заявил о том, что обнаружил вредоносное оборудование в продукции Supermicro. Однако Bloomberg не раскрывает название компании, которая использовала скомпрометированное оборудование, сославшись на договор о неразглашении, подписанный между Эплбумом и его клиентом.

В своих предыдущих статьях издание Bloomberg указывало на три компании — Supermicro, Apple и Amazon. Однако все три компании отрицают, что их продукция содержит шпионские микрочипы. В министерстве внутренней безопасности США (DHS) заявили, что сейчас «у нас нет оснований» подвергать сомнению заявления Supermicro, Apple и Amazon. В этой связи может возникнуть предположение, что Bloomberg просто сфабриковал историю о китайских микрочипах.

2 blickpixel Микросхема

Публикацию очередной статьи о шпионских технологиях КНР можно рассматривать как попытку восстановить свою репутацию в глазах общественности. Не желая признавать свою ошибку, издание решило опубликовать новую статью, которая могла бы оправдать в глазах общественности предыдущие сообщения, истинность которых вызывает большие сомнения. В последней статье вообще не указано, какая именно компания вновь столкнулась с проблемой шпионского оборудования, поэтому мы так и не услышим опровержения. В среду, 10 октября, издание The Global Times связалось с израильским экспертом по безопасности, на которого ссылается Bloomberg, однако он отказался от комментариев.

Если есть реальные доказательства, то почему Bloomberg не хочет их предъявить? Если крупная американская компания обнаружила, что на ее серверных материнских платах установлены вредоносные чипы, то почему она стремится это скрыть? Почему эта компания открыто не предъявит доказательства?

Во вторник, 9 октября, также был опубликован отчет одной из американских компаний, специализирующихся в сфере кибербезопасности. В нем говорится, что за последние шесть месяцев Китай активизировал свою деятельность по хищению коммерческих секретов американских компаний. Также утверждается, что Китай обошел Россию, став крупнейшим государственным спонсором кибератак против Запада. Однако в отчете не предъявлено никаких доказательств.

Если правительство Соединенных Штатов и американские компании действительно обнаружили, что их серверы содержат китайское шпионское оборудование, почему они не предъявили доказательства и соответствующие иски китайской стороне.

Так называемые журналистские расследования Bloomberg содержат в себе информацию, не подкрепленную ничем, при этом издание может вообще не сознаться в том, что допустило ошибку или включило в свою статью непроверенную информацию. Однако подобные недобросовестные расследования бьют по репутации Китая. Учитывая то, что выводы, изложенные в статье Bloomberg, отвечают нынешней стратегии США в отношении КНР, Вашингтон может просто не обратить внимания на то, что статья была сфабрикована.

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В Соединенных Штатах не привлекают к ответственности за сфабрикованные разведданные или новостные сообщения, если они соответствуют интересам США. Например, Вашингтон развязал войну в Ираке в 2003 году, предположив, что в руках Багдада находится оружие массового уничтожения. Позднее выяснилось, что эти предположения оказались ложью. Американское общество потребовало серьезного расследования? Нет. Фальсификация Bloomberg отвечает целям и задачам торговой войны США против КНР. Bloomberg стремится сформировать образ КНР, как державы, ведущей разведывательную войну против США.

Bloomberg не принес своих извинений, он продолжает публиковать сфабрикованные статьи. В настоящий момент издание сосредоточило свой удар по телекоммуникационной отрасли КНР, которая стала одной из основных целей торговой войны США. Китай должен принять ответные меры.