Foreign Affairs: ЕС не сможет избежать санкций США, по крайней мере сейчас

Александр Белов, , 08:16 — REGNUM

В конце прошлого месяца Европейский союз и Китай объявили о том, что намерены создать специальную глобальную платежную систему, чтобы их компании могли продолжить торговлю с Ираном, несмотря на санкции США. Некоторые американские санкции уже вступили в силу после выхода США из ядерной сделки, но основная часть должна вступить в силу в ноябре 2018 года, пишет Элизабет Розенберг в статье для издания Foreign Affairs.

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Заявление ЕС и КНР представляет собой небольшой, но заметный шаг к фрагментации глобального экономического порядка. Друзья и враги Соединенных Штатов уже на протяжении длительного времени искали возможности освободиться от традиционной финансовой системы, в которой доминирует доллар. Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана послужила дополнительным стимулом для тех, кто стремится подорвать экономическое первенство Вашингтона и эффективность его экономической системы. Вашингтон должен обратить внимание на возникшую перед ним опасность.

В мае 2018 года президент США заявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном и объявил о готовности Вашингтона ввести односторонние экономические санкции. Самые суровые санкции вступят в силу 4 ноября, они нанесут удар по банковским учреждениям Ирана и продажам иранской нефти. Эти санкции заблокируют Ирану доступ к глобальной платежной системе. Они также заставят большинство международных компаний отказаться от коммерческой деятельности с Ираном.

Традиционные союзники США недовольны тем, что отказ Трампа от ядерного соглашения также включает в себя санкции в отношении стран, которые хотели бы продолжить вести бизнес с Ираном. «ЕС не может согласиться с желанием США определять, с какими регионами европейские компании могут вести бизнес, а с какими нет», — недавно заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

В августе ЕС официально запустил «закон о блокировании» 1990-х годов, который позволит ему обеспечить защиту европейских компаний и компенсировать ущерб, который может быть причинен американскими санкциями. Затем, в сентябре, высокопоставленный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини изложила планы ЕС по созданию так называемой компании специального назначения (SPV). Это будет финансовое учреждение, которое технически не является банком, но сможет обрабатывать платежи между Ираном и его международными торговыми партнерами. В августе министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «важно укрепить европейскую автономию за счет создания платежных каналов, независимых от США… и независимую (платежную) систему SWIFT».

Создание новой платежной системы и привлечение в нее компаний — дело не простое, а время играет против ЕС. Выход США нанес серьезный удар по ядерному соглашению, есть основания сомневаться в том, что Иран и в дальнейшем продолжит придерживаться условий соглашения. В сентябре министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран может возобновить свою ядерную программу. Это может означать, что усилия Европы могут быть потрачены впустую. Однако на данный момент самой насущной задачей для ЕС является удержание Ирана в ядерной сделке, а не прокладывание экономического курса, независимого от США.

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В краткосрочной перспективе европейские политики не смогут заставить предприятия ЕС покупать иранскую нефть или сохранить поставки Ирану автозапчастей. Европейские предприятия могут столкнуться с американскими санкциями, которые заблокируют им доступ к глобальной платежной системе и экономике США, размер которой составляет $20 трлн. Подобный сценарий стал бы смертельным приговором для любой глобальной компании.

Когда американские санкции вступят в силу в ноябре 2018 года, лишь немногие компании решат воспользоваться «законом о блокировании», поскольку он может обеспечить лишь небольшую защиту. То же самое относится и к SPV, поскольку данное учреждение не сможет защитить от санкций компании или банки, которые выступят в роли шлюзов между SPV и официальной финансовой системой. Десятки крупных европейских компаний, включая Airbus, Maersk, Peugeot, Siemens и Total, уже объявили о намерении прекратить бизнес с Ираном.

Уже сейчас в Иране растет инфляция, а бизнес готовится к нехватке твердой валюты, когда через несколько недель американские санкции нанесут удар. В 2012 году, когда в отношении Ирана ввели жесткие санкции, его экспорт нефти упал более чем на один миллион баррелей в день. Сегодня аналогичное падение экспорта нефти обойдется Ирану (при текущих ценах на нефть) более чем в $80 млн в день — это почти половина ежедневного дохода Ирана от экспорта нефти.

Более того, нет никаких шансов на то, что SPV вытеснит бельгийскую глобальную платежную систему SWIFT, которая лежит в основе мировой финансовой системы. Европейская торговля с Ираном в 2017 году составила $787 млн, это менее 3% от общей европейской торговли. Для сравнения: через систему SWIFT ежедневно проходит почти $5 трлн. SPV не сможет подорвать позиции SWIFT.

Однако не стоит недооценивать европейские усилия по созданию альтернативного механизма оплаты. Нынешняя попытка обойти санкции США является беспрецедентной. Экономическое первенство США, а также доминирование устоявшейся финансовой архитектуры и платежной системы не будут длиться вечно. Фрагментация глобальной экономической системы, вероятно, станет ключевой темой ближайших десятилетий.

На долю экономики ЕС приходится 22% мирового ВВП, или одна шестая от мировой торговли. ЕС — это крупнейший единый рынок товаров и услуг, на котором преобладают евро и фунт, которые занимают второе и третье место соответственно среди наиболее используемой глобальной валюты. Если Китай и Россия присоединятся к SPV, как предположила Могерини, тогда европейский проект получит достаточно ресурсов для более эффективного противостояния американским санкциям.

В ближайшей перспективе SPV вряд ли будет стремительно развиваться. SPV может выступить в качестве системы бухгалтерского учета для несанкционированной торговли с Ираном в области пищевых продуктов, медикаментов и медицинских изделий. Однако в будущем SPV может послужить основой для создания более эффективной и работоспособной платежной системы, которая позволит обходить американские санкции.

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Вводя санкции в одностороннем порядке, Соединенные Штаты поощряют другие страны к созданию независимых экономических каналов. Такие усилия могут сблизить эти страны, поскольку они стремятся уравновесить влияние Соединенных Штатов. К тому же враги Вашингтона могут использовать эти каналы для обхода американских санкций.

На следующий день после того, как Могерини объявила о планах ЕС, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что SPV «является одной из самых контрпродуктивных мер, которую только можно себе представить, с точки зрения регионального, а также глобального мира и безопасности». Он даже не представлял, насколько он был прав.