На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке следующего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако резко осудил сообщения о том, что идет подготовка аналогичного саммита с президентом Ирана Хасаном Рухани. Это свидетельствует о противоречивом подходе Трампа к нераспространению ядерного оружия. Вообще непонятно, почему Трамп не готов поддержать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий), которое ограничивало ядерную программу Ирана, но готов распахнуть объятия денуклеаризации КНДР, не обремененной никакими обязательствами. Однако если Трамп уделяет первоочередное внимание своим чувствам, а не политическим предпочтениям, то его действия имеют смысл, пишет Джеффри Льюис в статье для американского издания Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Читайте также: Atlantic: Мир больше доверяет Путину, чем Трампу

В некоторых случаях индивидуальный подход к дипломатии необходим. То, что работает в одной ситуации, может не сработать в другой. Однако, когда дело касается глобальных усилий по контролю над распространением ядерного оружия, двойные стандарты, присущие внешней политике Трампа, представляют собой смертельную угрозу. Дипломатия в области нераспространения требует постоянного сотрудничества между всеми значительными игроками. Любые исключения могут подорвать все предприятие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Американские дипломаты долгое время пытались убедить Китай, Россию и другие страны в том, что их обеспокоенность в сфере нераспространения не имеет ничего общего со сменой режима. Трамп, заявив, что администрация экс-президента США Барака Обамы притворялась, разорвал тщательно продуманную сделку с Ираном и объявил всему миру, что ему удалось решить северокорейскую проблему уже после первого саммита с Ким Чен Ыном. Маловероятно, что Россия и Китай когда-либо в будущем будут поддерживать американские санкции в отношении Ирана и Северной Кореи так же, как в прошлые годы. В итоге еще большее число стран могут отказаться поддержать усилия США по предотвращению распространения ядерного оружия.

Если оглянуться в прошлое и вспомнить, как мир осознал необходимость предотвращения распространения ядерного оружия, то на первоначальном этапе ни США, ни СССР не занимали какой-либо четкой позиции по данному вопросу. Позднее они осознали, что распространение ядерного оружия становится неконтролируемым и что даже без их поддержки та или иная страна могла бы получить ядерную бомбу, если бы задалась такой целью. Представители комиссии США, возглавляемой бывшим офицером оборонного ведомства Розуэллом Гилпатриком, предположили в 1965 году, что США и СССР могут проявить больший интерес к взаимной работе в сфере нераспространением ядерного оружия, чем к распространению ядерного оружия среди своих союзников.

Во время холодной войны США провели около 1054 ядерных испытаний по официальному подсчету, между 1945 и 1992 годами

Благодаря общей заинтересованности США, СССР и других стран в сфере контроля над распространением ядерного оружия был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году. Конечно, первоначально были страны, которые отказались принять участие в ДНЯО. Когда экс-президент США Ричард Никсон решил добиться ратификации соглашения в Сенате, он прямо заявил о том, что «правительство США не должно предпринимать каких-либо усилий для оказания давления на другие страны… чтобы заставить их последовать примеру США». Китай и Франция отказывались присоединиться к ДНЯО до 1990-х годов. Сегодня ситуация в этом отношении гораздо лучше, однако плохая новость заключается в том, что сейчас странам гораздо проще разработать ядерную бомбу, чем раньше. КНДР, которую нельзя назвать глобальным лидером в технологической сфере, смогла провести испытания термоядерной бомбы и разработать континентальную ракету, которая способна достигнуть материковой части США. Иран тоже не сталкивается с серьезными технологическими ограничениями в плане создания ядерного оружия или баллистических ракет большой дальности. Технологии, которые многим были недоступны в прошлом, теперь стали обычным явлением.

Однако хорошая новость заключается в том, что мир как никогда прежде осознает опасность ядерного распространения. Поскольку инструменты принуждения стали менее эффективными, выросло значение мягкой силы убеждения. Тем не менее Вашингтон не ценит сегодняшнюю искреннюю международную оппозицию по отношению к ядерному оружию и не понимает, как мобилизовать международное сообщество для поддержки интересов США в области нераспространения.

Во всем мире уже давно укоренилось ощущение, что усилия США в сфере нераспространения носят неискренний характер. В прошлом американские официальные лица широко поддержали интервенцию в Ирак, якобы для того, чтобы остановить ядерную программу, которой, как потом оказалось, не существовало. Сейчас Вашингтон обеспокоен ядерной программой Ирана, но при этом полностью игнорирует наличие ядерного арсенала у Израиля. Американские чиновники также хотят сделать Индию легитимным членом ядерного клуба, несмотря на то, что в Нью-Дели отказались от присоединения к ДНЯО. Многие критики политики США в области нераспространения также указывают на то, что бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи отказался от собственной ядерной программы в обмен на британские и американские гарантии безопасности, но после этого отказа последовали атаки британской и американской авиации и свержение ливийского правительства.

Defense.gov Американские вертолеты AH-1W Super Cobra во время операции США в Ливии

Однако все эти несостыковки не подразумевали полного отказа США от поддержки нераспространения. Например, если Япония или Южная Корея попытались бы приобрести ядерное оружия, они оказались бы в международной изоляции. По крайней мере так было, пока не пришел Трамп, который предположил, что Япония и Южная Корея вполне могли бы обзавестись собственным ядерным оружием. Проблема подхода Трампа в отношении Ирана и Северной Кореи заключается в том, что он принципиально не связан с проблемой распространения ядерного оружия.

Читайте также: Bloomberg: Почему Канада и США никогда не отказались бы от НАФТА?

Покинув ядерное соглашение, подписанное с Ираном в 2015 году, Трамп дал понять, что правила для него не имеют значения, так же как и приверженность Ирана данному ядерному соглашению. Трамп продемонстрировал, что его обеспокоенность иранской ядерной программой является лишь прикрытием для смены режима. Самое опасное заключается в том, что Трамп превращает в фикцию все усилия по нераспространению ядерного оружия, используя обеспокоенность в сфере нераспространения в качестве прикрытия для других приоритетов американской внешней политики. Неискренность США может представлять смертельную угрозу для легитимности всего режима нераспространения.