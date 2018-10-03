Bloomberg: Почему Канада и США никогда не отказались бы от НАФТА?

Максим Исаев, , 07:50 — REGNUM

Если вы хотите понять, почему для Соединенных Штатов и Канады так важно было прийти к договоренности по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) поздно вечером в воскресенье, 30 сентября, после 13 месяцев напряженных споров, то вам стоит обратить внимание на роль экспорта США в Канаду в экономике большего числа американских штатов, пишет Джо Носера в статье для издания Bloomberg.

Читайте также: Asia Times: Индия 2.0 может стать одной из ведущих мировых держав

В то время как большинство политических дискуссий сосредоточено на торговле с Китаем, дефиците торгового баланса США с КНР в размере $337 млрд и пошлинах президента США Дональда Трампа, введенных в отношении китайского импорта на сумму $200 млрд, мало кто обращает внимание на то, что Китай является крупнейшим торговым партнером только для пяти американских штатов. Между тем Канада является крупнейшим экспортным рынком для 36 американских штатов. Действительно, в 2017 году Канада приобрела в США товаров и услуг на сумму $340,7 млрд, т. е. в два раза больше, чем КНР.

Благодаря НАФТА автопроизводители создали трансграничные цепочки поставок, поэтому вполне естественно, что Канада выступает важным торговым партнером штата Мичиган. Если вы хотите импортировать высококачественное медицинское оборудование, то вам нужно вести бизнес со штатом Миннесота, который играет ключевую роль в данной отрасли.

А как же Колорадо, Оклахома, Пенсильвания и Вирджиния? В течение 2018 года консульство Канады в Детройте постоянно публиковало статистические данные, которые указывали на важность торговых отношений между Канадой и отдельными штатами США. Например, в 2017 году объем двусторонней торговли между Канадой и Вирджинией составил $5 млрд. Вирджиния экспортирует в Канаду больше товаров, чем в Китай и Мексику.

Экспорт Вирджинии в Канаду составляет $3 млрд, а импорт из Канады — $2 млрд. Это не так уж и много, учитывая то, что размер ВВП Вирджинии составляет $508 млрд. Однако экспорт в Канаду занимает существенную часть в международной торговле штата и составляет одну пятую от общего объема экспорта Вирджинии. От торговли с Канадой в штате зависят 281 тыс. рабочих мест. В Вирджинии находятся офисы и фабрики около 200 канадских компаний. Деятельность этих компаний имеет важное значение для экономики Вирджинии, даже если она не отображается в торговой статистике.

После подписания НАФТА в 1993 году многие американские рабочие потеряли свою работу, поскольку производство было перенесено или в Мексику, или в Китай. Увольнения затронули и Вирджинию. Текстильные фабрики штата, а также предприятия по производству автозапчастей, которые ранее были расположены главным образом на юго-западе Вирджинии, пришлось закрыть. Однако позднее НАФТА принесло пользу. К 2003 году, через 10 лет после вступления НАФТА в силу, экспорт Вирджинии в Канаду и Мексику увеличился более чем в два раза: с $1,2 млрд до $2,5 млрд.

Экономика Вирджинии, так же как и экономики других штатов, сейчас процветает. Уровень безработицы в Вирджинии составляет всего 3,2%. Даже на юго-западе штата уровень безработицы составляет всего около 4%.

СМИ в один голос заявили, что новая версия НАФТА (Соглашение между США, Мексикой и Канадой — USMCA) — это «победа» администрации Трампа, однако правда заключается в том, существенного пересмотра НАФТА так и не произошло. Новая версия НАФТА в основном останется все тем же Североамериканским соглашением о свободной торговле, которое Трамп ранее назвал «худшей торговой сделкой в истории».

Читайте также: Reuters: Рост России в Арктике беспокоит Норвегию и НАТО

В Вирджинии, без сомнения, вздохнули с облегчением, также как на предприятиях и профсоюзах по всей стране, когда Канада и Соединенные Штаты достигли договоренности относительно соглашения о свободной торговле. Все прекрасно понимают, что торговля в рамках НАФТА позволила создать больше рабочих мест, чем было потеряно в результате переноса производства, и ситуация в Вирджинии — яркий тому пример.

Стоит еще раз вспомнить, что Канада является крупнейшим экспортным рынком для 36 американских штатов. Канада просто не могла покинуть НАФТА, точно так же как и Соединенные Штаты.