Atlantic: Мир больше доверяет Путину, чем Трампу

Александр Белов, , 07:52 — REGNUM

Хорошо известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не особо пользуется популярностью в Европейском союзе. Все это благодаря его выходу из Парижского соглашения по климату, ядерного соглашения с Ираном, а также торговым пошлинам на импорт стали и алюминия из ЕС и сомнениям в полезности НАТО. С точки зрения европейского блока, Трамп нанес удар по глобальной системе, созданной Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны. Новое исследование Pew Research Center, опубликованное в понедельник, 1 октября, показывает не только уровень непопулярности Трампа во всем мире, но и то, как его непопулярность влияет на имидж США в целом, пишет Кришнадев Каламур в статье для издания The Atlantic.

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Всего в опросе Pew Research Center приняли участие 26 тыс. 112 человек из 25 стран мира. Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года. Оказалось, что семь из 10 человек не доверяют Трампу. Исследование показало, что самый низкий уровень доверия политике Трампа зарегистрирован в Европейском союзе. Например, в Германии всего 10% заявили, что они доверяют нынешнему главе Белого дома. Во Франции уровень доверия еще ниже — всего 9%, согласно опросу. Поразительно то, что 43% респондентов заявили, что они в целом негативно относятся к США, противоположную позицию заняли 50% респондентов.

«Мы видим большой сдвиг в восприятии образа США во всем мире», — заявил директор проекта Global Attitudes Research Ричард Вайк. Исследование показывает, что уровень негативного отношения к Трампу выше, чем к экс-президенту США Бараку Обаме. Однако исследователи Pew Research Center не стали спрашивать респондентов об их отношении к американской демократии, в прошлые годы в Pew Research Center получали смешанные реакции.

Исследование Pew Research Center опубликовали в один из критических моментов американской истории: скоро исполнится вторая годовщина президентства Трампа, а в ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс.

В Европейском союзе уровень доверия к политике Трампа сопоставим с результатами, которые были получены в конце второго срока экс-президента США Джорджа Буша. Однако отличие заключается в том, что предыдущая непопулярность Америки была вызвана чрезмерной активностью американских военных в Ираке. Непопулярность США при Трампе вызвана желанием Вашингтона освободиться от всего остального мира. Исследование показывает, что 37% респондентов считают, что США стали менее вовлечены в международные дела, в то время как 34% респондентов уверены, что ничего не изменилось, а 14% заявили, что США увеличили уровень своего участия в решении глобальных вопросов.

Разумеется, для некоторых европейских элит свойственна определенная степень антиамериканизма в связи с участием Вашингтона в войне во Вьетнаме, Ираке и глобальной войне с терроризмом, но Вайк отметил, что раньше «отношение к американской внешней политике не оказывало большого влияния на общее мнение граждан европейских стран относительно Соединенных Штатов».

«Мягкая сила США все еще оказывает существенное влияние в ЕС и других частях света… Но когда вы смотрите на отношение к американской политике, на отношение к американскому президенту, то в ЕС имеют место очень негативные тенденции… все это снижает общие рейтинги США в Европейском союзе», — заявил директор проекта Global Attitudes Research.

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Действительно, в рейтинге мирового доверия Трамп уступил канцлеру Германии Ангеле Меркель (52%), президенту Франции Эммануэлю Макрону (46%), председателю КНР Си Цзиньпину (34%) и президенту России Владимиру Путину (30%). Кроме того, Трамп пользуется популярностью у сторонников ультраправых партий Великобритании, Швеции, Франции, Италии, Нидерландов и Германии, которые склоны относиться к президенту США с большим уважением, чем к своим собственным политическим лидерам.

Тем не менее присутствие негативных тенденций в мировом рейтинге США и их президента еще не говорит о том, что большей популярностью пользуются державы, которые могли бы стать альтернативой США. Когда респондентов спросили о том, какую страну, США или Китай, они видят в роли ведущей глобальной державы, то 63% выбрали США и лишь 19% — Китай. Уровень поддержки США был особенно высоким в азиатских странах (73%) и в странах Западной Европы (64%). Таким образом, получается, что миру может не нравиться Трамп и его внешняя политика, но возможные альтернативы выглядят еще хуже.