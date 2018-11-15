На прошлой неделе стало известно, что «Московская строительная компания» продолжит борьбу с ростовскими властями за земельный участок под строительство высотки на площади Ленина, а в гибели молодой девушки в непогоду никто не виноват. Об этих и других событиях, произошедших в Ростовской области за минувшую неделю, с 24 по 30 сентября, в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Попытка — не пытка

«Московская строительная компания» продолжает борьбу за земельный участок на площади Ленина для возведения 22-этажного жилого дома. Застройщик подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по вопросу выдачи разрешения на строительство.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о планах «Московской строительной компании» по возведению высотки на площади Ленина стало известно в конце 2016 года. Проект вызвал широкий общественный резонанс. Застройщик стал добиваться права на спорный участок через суд.

(сс) annca Кирпичи

Так, суд первой инстанции встал на сторону компании и признал отказ властей незаконным. Суд апелляционной инстанции решение ростовского арбитража отменил.

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Полёт фантазии

В Ростове-на-Дону от архитекторов и урбанистов принимаются заявки на участие в конкурсе на лучший дизайн-проект пешеходного моста со смотровой площадкой, который соединит парковку у стадиона «Ростов-Арена» и парк «Левобережный». Предполагается, что со смотровой площадки откроется панорама на реку Дон и пейзаж правого берега. По мосту смогут передвигаться как пешеходы, так и велосипедисты.

Разработчикам необходимо предусмотреть вело-пешеходную связь между парковкой, находящейся с южной стороны улицы Левобережной и парком «Левобережный», а также удобство для передвижения маломобильных групп населения.

Напомним, с идеей построить «летящий мост» на левом берегу реки Дон выступил донской губернатор Василий Голубев. Его инициативу поддержали впоследствии и городские власти.

Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

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Дерево-убийца

В гибели 21-летней Валентины М. во время ураганного ветра на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону виновного не нашли. Источник портала DonDay.ru сообщает, что к ответственности за падение огромной ветки акации на горожанку никого не привлекли. Экспертиза не признала дерево аварийным, поэтому обвинять кого-то из управления благоустройства было нецелесообразно.

ИА REGNUM сообщало, что ветка рухнула на голову горожанки из-за шквалистого ветра. Девушка погибла на месте происшествия от черепно-мозговой травмы. По данному факту была назначена доследственная проверка.

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Молочный фальсификат

В крупных торговых сетях Ростова-на-Дону прошла проверка йогуртов, которая показала, что все образцы не могут называться «йогуртом питьевым». В составе пяти образцов продукции, отправленных на экспертизу, обнаружено наличие растительных жиров, которых в молочной продукции быть не может.

Кроме того, у двух образцов — клубничного йогурта «Коровка из Кореновки» с массовой долей жира 2,5% и йогурта с наполнителем мюсли-злаки «Здоровье из Предгорья» с жирностью в 2,5% — специалисты выявили несоответствие по микробиологическим показателям.

Takeaway Йогурт

Вместе с тем в Ростовской области фальсификация молочной продукции растительными жирами носит систематический характер. Об этом на прошлой неделе заявил руководитель Россельхознадзора по Ростовской области Антон Кармазин. По его словам, поддельную молочную продукцию по госконтрактам поставляют в детские сады, а также в учреждения здравоохранения и соцзащиты. При этом поставки осуществляются в основном из Краснодарского и Ставропольского краёв, Воронежской области и Кабардино-Балкарии.

«Это связано с тем, что в этих учреждениях отсутствует профессиональный контроль за качеством и безопасностью поставляемой продукции. Главным критерием при проведении госзакупки является цена, а качественная молочная продукция из цельного молока не может конкурировать в этом с фальсификатом», — цитирует главу ведомства портал donnews.ru.

Приватизация «Ростова»

Часть акций футбольного клуба «Ростов» будет приватизирована. Такое решение было принято на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области. В настоящее время 94,2% акций находятся в собственности Ростовской области. В ближайшее время на открытые торги будут выставлены 43,2% акций. Контрольный пакет акций по-прежнему останется в государственной собственности. По мнению чиновников, приватизация части акций позволит привлечь инвесторов к жёлто-синим.

(сс) Светлана Бекетова / soccer.ru «Ростов» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 против «Баварии»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1,5 года назад уже поднимался вопрос продажи футбольного клуба «Ростов». Но желающих приобрести команду не нашлось, несмотря на то, что долгов перед игроками и тренерским штабом на тот момент не было.

«Если будет серьезный покупатель, то правительство Ростовской области готово за символическую сумму продать свои акции», — сообщал ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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