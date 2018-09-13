В Ростове-на-Дону проектируют «летящий мост» для пешеходов

Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM Ростовские власти вплотную занялись развитием территории на левом берегу реки Дон. К чемпионату мира по футболу здесь был построен стадион «Ростов-Арена» и открыт парк культуры и отдыха «Левобережный». Но чиновники и дизайнеры не подумали об удобстве и комфорте пешеходов. Решить проблему доступности объектов для любителей пеших прогулок планируется за счёт «летящего моста».

По словам ростовского сити-менеджера Виталия Кушнарева, это будет переходный мост от парковки, которая находится напротив стадиона, к парку «Левобережный». Он отметил, что переправу на левом берегу Дона планируют построить в 2020 году. В настоящее время ведётся работа над дизайн-проектом. После утверждения эскиза будут выделены средства.

ИА REGNUM напоминает, что после ЧМ-2018 с идеей построить пешеходный мост выступил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, прототипом переправы должен стать мост в московском парке «Зарядье». По мнению чиновников, переправа поможет также избежать давки до и после проведения массовых мероприятий.

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