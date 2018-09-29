В течение первого года президентства Дональда Трампа большинство западных экспертов в сфере американской внешней политики говорило о стратегическом провале политики Трампа в отношении Китая. Некоторые даже пришли к выводу, что председатель КНР Си Цзиньпин обманул Трампа. Однако в последнее время в западных СМИ все чаще звучит противоположная точка зрения, согласно которой давление Вашингтона на Китай приносит свои плоды, а китайское руководство пребывает в смятении. Также говорится о том, что 25-процентные пошлины Трампа на китайский импорт в размере $50 млрд наносят серьезный ущерб экономике КНР, а июльская встреча Трампа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером является примером блестящего тактического маневра, поскольку Трамп смог достигнуть торговых договоренностей с ЕС и объединить Запад против КНР. В сентябре Трамп продемонстрировал свою решимость, установив новые пошлины на китайский импорт в размере $200 млрд. В то же время, согласно некоторым сообщениям, в Китае растет недовольство в отношении единоличного стратегического контроля со стороны председателя КНР, также утверждается, что китайское руководство ищет способы задобрить Трампа, пишет Ядонг Лю в статье для издания Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

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Все эти утверждения почти полностью противоречат действительности. Дело в том, что, несмотря на обострение напряженности в торговле, Пекин по-прежнему может рассматривать Трампа как идеального американского президента, политика которого идет на пользу интересам КНР. Выход Трампа из Транстихоокеанского партнерства, его жесткий подход к торговле с Японией и разговоры о выводе американских войск из Южной Кореи отвечают интересам Китая и подрывают позиции США в Азии. Перед Китаем открылось множество возможностей, на которые раньше в Пекине вряд ли могли надеяться. Также есть веские основания полагать, что Китай по-прежнему уверен в своей способности управлять действиями Трампа.

В торговой игре, которую Трамп хочет навязать Китаю, у Пекина на руках есть несколько карт, которые американские аналитики недооценивают. Статистика указывает на то, что положительное сальдо торгового баланса Китая составляет $370 млрд, однако эта статистика не показывает, кто именно получает большую часть прибыли от китайского экспорта в США. С производством большей части китайского экспорта связаны компании из Тайваня, Южной Кореи и США. В качестве яркого примера можно рассмотреть ситуацию с производством iPhone. Китайские рабочие собирают продукцию Apple на заводах, принадлежащих Тайваню, а готовая продукция продается американской корпорацией. Как отметил премьер-министр Китая Ли Кэцян в марте 2017 года: «Более 90% прибыли получают компании из США. У нас есть статистика, указывающая на то, что в прошлом году торговля между КНР и США, а также инвестиции, способствовали созданию более миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах».

(сс) Toshiyuki IMAI IPhone

Для некоторых крупнейших американских компаний, включая производителей автомобилей и самолетов, китайский рынок более важен для будущего роста, чем рынок США. И если торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжит обостряться, то в арсенале Китая есть множество юридических инструментов, которые могут подорвать успех американских фирм на китайском рынке. При этом, у Вашингтона не будет возможности ответить, потому что рынок США не представляет особой важности для китайских фирм.

Китайское руководство уже давно осознало, что Трамп прежде всего бизнесмен, а не стратег. Прибыльность собственных предприятий для нынешнего главы Белого дома важнее национальных интересов США. Пекин уже поддержал личные бизнес-интересы Трампа. Например, дочь президента США Иванка Трамп в 2018 году в течение нескольких месяцев зарегистрировала в Китае 13 торговых марок для своего бренда, также Пекин поддержал проекты развития в Индонезии, в которых участвует организация Трампа. Пекин также может быть полезен для бизнеса Трампа и в будущем.

U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos Иванка Трамп

Китай знает, что ключевой задачей Трампа является удержание власти. Чтобы добиться своей цели, Трамп должен принести своим избирателям ряд внешнеполитических побед. Метод работы главы Белого дома достаточно прост: он нагнетает атмосферу кризиса, а затем добивается соглашения, которое по существу ничего не меняет. Этот же подход Трамп задействовал и в отношении КНДР. Сначала он угрожал развязать войну на Корейском полуострове, а затем объявил, что Северная Корея больше не представляет угрозы, несмотря на то, что Пхеньян по-прежнему продолжает развивать свою ядерную программу.

Ряд источников указывают на то, что Китай готов сыграть в игру, которую ему предложил Трамп. Пекин уже исполнил свою роль в первой части разыгрываемой пьесы, когда ввел ответные пошлины на американский импорт. Таким образом, Пекин помог создать атмосферу кризиса и не пошел на дальнейшее обострение, предоставив Трампу возможность сделать следующий ход. Китайское руководство по-прежнему надеется достигнуть торгового соглашения с Вашингтоном до промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь. В рамках возможного соглашения Китай готов согласиться на снижение торгового дефицита США. Уже сейчас Пекин планирует значительное увеличение поставок энергоресурсов из США. Тем не менее торговое соглашение с США никак не повлияет на стратегическую гонку между двумя государствами за глобальное лидерство в таких инновационных технологиях, как робототехника, искусственный интеллект и мобильные сети 5G. Когда Трамп объявит о своей мнимой победе, Китай не станет ему противоречить, потому что Пекин заинтересован в сохранении власти в руках Трампа.

Квентин Массейс. Торговая сделка

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Для Пекина фундаментальное противоречие в нынешних отношениях с США носит структурный характер. Так как Китай продолжает догонять США в экономическом и военном отношении, рано или поздно неизбежно возникнет напряженность. Пекин знает, что Вашингтон не откажется от своего доминирующего положения без боя, независимо от того, кто победил бы на президентских выборах США в 2016 году. В этом смысле китайское руководство хорошо знает, с какими проблемами оно может столкнуться в долгосрочной перспективе. Ключевой момент заключается в том, что склонность Трампа ставить свои личные интересы выше интересов его страны предоставила Китаю такие возможности, о которых он прежде даже не мечтал.