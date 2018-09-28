New York Times: Меркель — это главный зачинщик Брексита?

Александр Белов, , 09:20 — REGNUM

Ангела Меркель — это канцлер Германии, а не премьер-министр Великобритании. Однако становится всё более очевидным то, что Меркель сыграла существенную, если не ключевую роль в организации британского референдума 2016 года по Брекситу. Если бы не ее решение, принятое незадолго до референдума, о неконтролируемой массовой миграции беженцев в сердце Европы, британские силы, поддерживающие Брексит, могли бы проиграть, пишет Йохен Биттнер в статье для The New York Times.

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Все помнят, что в 2016 году никто даже не задумывался об успехе Брексита, также как и о возможной победе нынешнего президента США Дональда Трампа. Однако, в отличие от США, в ЕС особо не задавались вопросом о причинах произошедшего.

В конце 2015 года началась информационная кампания по выходу Великобритании из состава ЕС. В плакатах говорилось о массовой миграции беженцев в ЕС и необходимости взять контроль в свои руки. Благодаря политике госпожи Меркель, распахнувшей двери миллионам беженцев, информация, содержащаяся в плакатах, дошла до адресата. Кстати, примерно в этот же период существенно увеличилась поддержка Брексита.

Если члены правительства Меркель и признают то, что она приложила свою руку к поддержке Брексита, они это стараются не показывать. Немецкие дипломаты относятся к надвигающемуся выходу из европейского блока второй по величине экономики в ЕС как к простой и утомительной процедуре, которую необходимо соблюсти в соответствии с существующими правилами. Возможно, единственное, о чём они беспокоятся, заключается в том, как отпугнуть других членов ЕС от британского сценария.

Другими словами, имеет место абсолютное отсутствие стратегического мышления перед лицом сильнейшего удара, с которым когда-либо сталкивался Европейский союз. Великобритания — это не просто рядовой член ЕС. Выход Великобритании из ЕС ударит по международному влиянию европейского блока. Лондон — это не просто постоянный член Совета Безопасности ООН, в его распоряжении имеются значительные военно-политические силы, а также одна из лучших в ЕС разведка. До того, как был запущен процесс Брексита, Великобритания довольно часто не соглашалась с общим мнением ЕС на саммитах в Брюсселе. Странно то, что другие государства-члены ЕС хотя неохотно, но прислушивались к мнению Великобритании в Брюсселе, однако сейчас они вообще не обращают внимание на всё то, что связано с Брекситом.

Британия решила покинуть ЕС, поскольку многие граждане Великобритании недовольны одним из руководящих принципов ЕС, а именно принципом свободы передвижения рабочей силы в рамках европейского блока. В здоровой, функционирующей организации уход Великобритании привел бы к пересмотру этого принципа, особенно учитывая то, что в прошлом другие государства-члены отказывались от соблюдения данного принципа.

В 2004 году, когда в ЕС вступили 10 в основном центральноевропейских государств, правительство Германии стремилось ограничить свободное передвижение рабочей силы на срок до семи лет. Госпожа Меркель, тогдашний лидер оппозиции, считала, что такое ограничение не увенчается успехом и не сможет защитить немецкий рынок труда от опасного притока низкооплачиваемых рабочих из Польши и Чехии. Правительство должно было разработать «лучший механизм защиты», настаивала Меркель весной 2005 года.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр не предпринял никаких действий по защите британского рынка труда. Блэр оставил границы открытыми для мигрантов из европейских стран. В итоге в течение следующего десятилетия около двух миллионов человек из Центральной и Восточной Европы мигрировали в Великобританию. Пока они интегрировались в британский рынок труда, школы, здравоохранение и транспорт испытывали на себе серьезное давление.

В 2014 году 77% британских респондентов заявили, что они выступают за сокращение миграции. Бывшим премьер-министром Великобритании Дэвид Кэмерон установил квоты на внутреннюю миграцию в рамках ЕС. Меркель выступила против решения Кэмерона, несмотря на то, что ее позиция противоречила ее более ранним требованиям. Меркель решительно поддержала принцип свободного передвижения рабочей силы в рамках ЕС.

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Жесткий подход Европейской комиссии к Брекситу, скорее всего, будет иметь неприятные последствия. Кто-нибудь в Берлине или Париже вообще задумывался о последствиях экономического спада в Великобритании после Брексита или о еще более тяжелых последствиях выхода без соглашения? В ЕС хотят, чтобы через Ла-Манш прошел таможенный барьер?

Тем, кто хочет сохранить единство ЕС, остается надеяться только на второй референдум в Великобритании. У Меркель может появиться шанс на то, чтобы доказать британским избирателям, что необходимо сохранить единство ЕС. Канцлер Германии могла бы начать пока с незначительных ограничений на внутреннее перемещение рабочей силы. Какое бы решение ни приняли в Германии, Европейский союз сталкивается с простым выбором: либо будут проведены соответствующие реформы, либо Брюссель увидит еще одно восстание.