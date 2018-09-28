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Washington Post: КНР бросает вызов стратегическим интересам США в Африке

Политика

Правительство США, похоже, не желает предпринимать контрмеры в отношении действий КНР в Африке

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Washington Post: КНР бросает вызов стратегическим интересам США в Африке
Китай

Максим Исаев, 28 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  

Район Африканского Рога представляет стратегический интерес для Соединенных Штатов, поэтому американские политики должны обратить пристальное внимание на рост влияния КНР в данном районе, особенно это касается Джибути, пишет Джош Роджин в статье для издания The Washington Post.

Когда в 2017 году Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути, Вашингтон занял выжидательную позицию. Помимо США, Япония, Франция и Италия также имеют базы в данном районе, поэтому всегда возникал один и тот же вопрос: станет ли военная экспансия КНР возможностью для сотрудничества или источником потенциального конфликта. Через год после открытия военной базы КНР в Джибути вердикт становится всё более очевидным.

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Китайская военная база является лишь одним из проявлений неуклонного вторжения КНР в Джибути, которое теперь начинает угрожать интересам США и их союзникам в регионе. Ранее в 2018 году правительство Джибути, которое многим обязано Пекину, перехватило контроль над контейнерным терминалом Doraleh у Dubai World. Президент Джибути Исмаил Омар Гелле указал на чрезвычайные обстоятельства, проигнорировав законные претензии ОАЭ, которые попытались помещать захвату порта.

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Исмаил Омар Гелле
Robert D. Ward
Исмаил Омар Гелле

Ожидается, что правительство Джибути передаст право на управление портом китайским государственным компаниям. В июле правительство Джибути объявило о партнерстве с одной из китайских компаний и стремлении создать в стране зону свободной торговли. Китайские экономические интересы, расположенные вдоль одного из самых оживленных коммерческих морских путей в мире, понятны. Джибути является ключевым узлом в китайской стратегии «струна жемчуга», которая должна связать ключевые порты с еще более крупной китайской инициативой под названием «Один пояс и один путь».

Между тем военная деятельность Пекина в Джибути вызывает всё большую обеспокоенность. США используют Джибути в качестве стартовой площадки для операций против террористических групп, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мае 2018 года США публично обвинили Китай в ослеплении американских военных летчиков лазерами. В ответ на это Конгресс потребовал от Пентагона оценки военного присутствия КНР в Джибути и угроз, которые Пекин может представлять для военнослужащих США. Законодатели также обеспокоены тем, что Пекин использует свое присутствие в Джибути для содействия незаконной торговле оружием, деньги от которой достаются режиму правительства Джибути.

«Поступают сообщения о том, что правительство Джибути извлекает выгоду из разрастающейся торговли оружием, которое попадает в руки йеменских хуситов и террористических групп, с которыми США сражаются на континенте», — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, добавив, что США должны положить конец подобному безрассудному и беспринципному поведению.

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Никки Хейли
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никки Хейли

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, за последние пять лет официальные продажи китайского оружия в Африке выросли на 55%, а его доля на африканском рынке вооружений удвоилась, достигнув 17%, т. е. Китай обошел США. Также увеличивается число свидетельств того, что Джибути выступает в качестве стратегического транзитного узла по контрабанде незаконного оружия между Йеменом и Сомали.

В прошлом китайское правительство уже поставляло оружие африканским диктаторам для разжигания нестабильности в Африке. Например, Пекин предоставил большое количество оружия режиму президента Зимбабве Роберту Мугабе в 2008 году, несмотря на запрет на поставки оружия со стороны Европейского союза. На протяжении длительного времени Китай поставлял оружие суданскому диктатору Омару аль-Баширу, что способствовало столкновениям в Южном Судане.

Однако сейчас ситуация изменилась, теперь Пекин обладает необходимыми возможностями для объединения экономического, дипломатического и военного влияния на африканском континенте для еще более стремительного расширения своих позиций.

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Правительство США, похоже, не желает предпринимать контрмеры в отношении действий КНР в Африке. Как заявил один из представителей государственного департамента, Вашингтон не станет мешать деятельности какого-либо другого актора в Африке, если эта деятельность способствует поддержанию верховенства права и борьбе с коррупцией. Однако Вашингтону стоит оказать давление на Китай, чтобы он стал лучше себя вести в Джибути. Также необходимо убедить правительство Джибути отказаться от навязываемой ему китайской схемы по превращению Джибути в вассала КНР. Всё это необходимо сделать до того, как возросшая нестабильность нанесет еще больший ущерб интересам США в Африке.

regnum author Максим Исаев
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Китай и страны Африки
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