Американская медиакомпания Netflix анонсировала начало съемки сериала «Ведьмак» уже в ноябре этого года; а значит, буквально на днях будет объявлен актерский состав. Но еще до поступления официальной информации в интернете разгорелся громкий скандал, связанный с кастингом на главные роли.

Цитата из к/ф «Ведьмак». реж Марек Бродский. 2001. Польша Геральт

Шоураннер (исполнительный продюсер) проекта — Лорен Шмидт. Она прежде принимала участие в сериалах, посвященных вселенной комиксов DC и дважды была номинирована на премию Гильдии сценаристов США за драматические эпизоды. Несколько недель назад на сайте Национального молодежного театра Великобритании появилось объявление, что на роль Цири — одной из ключевых фигур снимаемой истории, — ищут девушку из представительниц этнических меньшинств. Несмотря на отсутствие каких-либо ссылок на Netflix, огромное фанатское сообщество решило, что героиню хотят сделать темнокожей, и подняло бунт, обвинив Лорен в «излишней толерантности», вредящей творческому процессу. Фанаты даже запустили петицию на портале Change.org с требованием не ставить «принадлежность к нацменьшинствам» условием для кастинга на роль Цири.

Цирилла (Цири). Скриншот из компьютерной игры «Ведьмак»

После женщина объявила, что не собиралась глобально менять внешность главных героев саги и временно покинула Twitter, где публиковала новости о работе над проектом, столкнувшись с негативными комментариями в адрес ее работы. Это заставляет задуматься, какую политику ведет Netflix (и другие медиакомпании), и почему она вызвала столь бурную реакцию общественности.

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Стоит отметить, что «Сага о ведьмаке» — культовое постмодернистское фэнтези авторства Анджея Сапковского о приключениях ведьмака Геральта и его друзей в антураже Средневековья. Оно практически признано классикой — первый рассказ серии «Ведьмак» вышел в 1986 году, следом последовало 8 полноразмерных книг, полнометражный фильм, мини-сериал и три компьютерные игры в жанре RPG. Книги опираются на славянский фольклор, а в описании географических объектов и менталитета героев узнается родина автора — Польша — и Восточная Европа в целом. Оттого негодование любителей серии книг (и одноименных игр) было оправдано: исторически в этом мире не могло оказаться ни азиатов, ни темнокожих. Однако Netflix и прежде часто менял основные черты персонажей своих сериалов в угоду либеральным взглядам Америки.

В определенный момент это породило рождение нового мема — картинки, символизирующей узнаваемые проблемы интернет-пользователей, — «адаптация от Netflix». Обычно в ней используется три изображения — два из них относятся к оригинальному персонажу и его внешности, а на третьем изображено что-то заведомо странное, непохожее, чаще — комическое. Мем порождён слишком вольным обращением производителя фильмов и сериалов с первоисточниками.

Скриншот со страницы пользователя Reddit Адаптация от Netflix

Иногда актерская замена абсолютно не мешала сюжетной линии, но случай с «Ведьмаком» — особенный. Цири — причина массовой истерии в Сети, — представительница местной аристократии, пропавшая княжна крупного королевства, уникум, совмещающий в себе человеческую и Высшую кровь (эльфийскую — согласно книгам). Ее описывают как хрупкую девушку с белыми волосами (как и у главного героя — Геральта), зелеными миндалевидными глазами и огромным шрамом на пол-лица. Этот же образ был взят в основу предыдущей польской экранизации; он же стал каноном для игровой трилогии. Статус Цири — то, чему уделяется огромное внимание в сюжете, он играет ключевую роль на политическом поле фэнтези-мира. Изменение расы высокопоставленной девушки заставило бы сценаристов менять расу и у всего ее народа.

Что интересно: в книгах о Ведьмаке и без того достаточно толерантных (в современном восприятии) деталей. На первом месте стоит ведьмак — убийца чудовищ, измененный мутагенами человек, получивший некоторые волшебные силы. Ведьмаки не уважаются общественным строем, признаются изгоями, поливаются ругательствами (в которых «урод» — почти что уменьшительно-ласкательное), но при этом без ведьмаков народ не может совладать с чудовищами, изредка третирующими население. Что, можно сказать, сближает ведьмаков с афроамериканцами или другими представителями нацменьшинств в американской истории — важные для развития нации функции, угнетаемые массой. Здесь — посыл в свободе от предубеждений, а главная роль как раз достаётся уже угнетенному обществом персонажу. Поэтому можно понять возмущенных фанатов: они, разумеется, не против темнокожих или азиатов, они против замены важных исторических элементов, они против дикого упрощения проблемы, своего рода дискриминации одних групп населения другими.

Цитата из к/ф «Ведьмак». реж Марек Бродский. 2001. Польша Геральт

Кроме интересного положения ведьмачьей касты, в саге можно найти межрасовую дружбу (с краснолюдами — эдакими «полугномами-полухоббитами»), гомосексуальные отношения (причем в отношении той самой Цири) и феминистические мотивы (в серии очень много сильных, военизированных женских персонажей). И при этом здесь — удивительная добрая мораль, бретонская мифология, вера, дружба, любовь и надежда, сделавшая эту историю любимой для нескольких поколений.

Бери, Netflix, все как есть, — и получишь идеальный проект о толерантности, при этом абсолютно не отходя от сюжета. Но нет, нужно обязательно привлекать отдельное внимание к вопросам деятельности различных меньшинств и тем самым получить абсолютно противоположный эффект: вместо того чтобы спокойно принимать кастинг с подобными актерами, люди начинают испытывать раздражение и некорректно называть толерантность «толерастией». Наверное, не к этому стремится мировая культура, но «хотел, как лучше, — получилось, как всегда».

Стремление американских телевизионных компаний заменять этническую принадлежность стереотипных персонажей, персонажей-архетипов — уже давняя тенденция. Например, в сериале «Однажды в сказке» (Once upon a Time) производства широковещательной ABC, Ланселота играет американец Синква Уоллс, а Мерлина — англичанин Эллиот Найт: играют отлично, но вызывают бурю эмоций у зрителей фактом своего появления, потому что не являются типичными «белыми» представителями своих героев.

Телеканал CW анонсировал перезапуск легендарного сериала «Зачарованные» (Charmed) 14 октября, и мы снова видим изменения. История рассказывала о трех белых сестрах-ведьмах, олицетворяющих обычных американских женщин — домохозяек и карьеристок, стремящихся завести семью. В новой версии одна из героинь предпочитает девушек и выступает активистом феминистического движения, а все три героини стали латиноамериканками. Эта трансформация понятным образом связана с изменением социальной и политической реальности. Однако форма подачи этих трансформаций настолько упрощена, что складывается ощущение, что, по мнению авторов проекта, она связана только с этнической или расовой принадлежностью героев, а не с целым комплексов общественных проблем. Это провоцирует недовольство зрителей не хуже, чем потенциально темнокожая Цири.

(сс) ErikaWittlieb Темнокожая кукла Барби

С другой стороны — культурные изменения невозможны без переворотов и революций в общественном сознании, что часто, безусловно, шокирует массы. И понятно, что Netflix (как и любая другая медиакомпания) в условиях актуальной политической реальности не может игнорировать общие тенденции, поскольку тут же будет обвинён в нетолерантности. В этой ситуации Netflix, по сути, включает актрису из этнического меньшинства не столько с целью борьбы с дискриминацией, сколько страхуется от скандалов или даже намёков на них, при которых потенциально может пострадать репутация компании, что сегодня неизбежно связано с финансовыми потерями. Взял на одну из ключевых ролей азиата или темнокожего (как бы это ни искажало произведение) — спи спокойно.

В результате это формирует упрощенческий подход. Может, именно эти решения через десять лет будут базисом, на котором сейчас выстраивают новую идеологию. Главное, чтобы подобные решения не оттолкнули людей от острой проблемы меньшинств еще сильнее.