Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»

Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет роль Геральта из Ривии в новом сериале для Netflix по произведению Анджея Сапковского, сообщил сам актер в своем Instagram.

Информацию о назначении Кавилла на роль Геральта подтвердила одна из продюсеров сериала Лорен Хиссрич. Она считает, что Кавилл идеально подходит на эту роль.

Напомним, «Сага о ведьмаке» — популярный цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в стиле фентези. Съемками сериала про Геральта из Ривии в настоящее время занимается Netflix.