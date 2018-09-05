Среда, 5 Сентября 2018 года
04:38:08 МСК

Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»

Культура

Съемками сериала занимается Netflix

Вашингтон, 5 сентября 2018, 04:15 — REGNUM  Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет роль Геральта из Ривии в новом сериале для Netflix по произведению Анджея Сапковского, сообщил сам актер в своем Instagram.

Информацию о назначении Кавилла на роль Геральта подтвердила одна из продюсеров сериала Лорен Хиссрич. Она считает, что Кавилл идеально подходит на эту роль.

Напомним, «Сага о ведьмаке» — популярный цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в стиле фентези. Съемками сериала про Геральта из Ривии в настоящее время занимается Netflix.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить