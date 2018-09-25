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Netflix назвал дату начала съёмок сериала «Ведьмак»

Культура

В новой экранизации романов Анджея Сапковского роль Геральта исполнит Генри Кавилл

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  Компания Netflix назвала дату начала съёмок сериала «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского, а шоураннер проекта Лорен Хисрич объявила о том, что она закончила писать сценарий. Об этом 24 сентября сообщил портал Comicbook.

Съёмки сериала, которого так ждут все фанаты вселенной Сапковского, начнутся 5 ноября 2018 года. Ранее Лорен Хисрич заявила, что она вынуждена покинуть соцсети, поскольку они отвлекают её от написания сценария.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что роль ведьмака Геральта в будущем шоу Netflix исполнит британский актёр Генри Кавилл, который хорошо знаком зрителям по роли Супермена в фильмах киновселенной DC.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»

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