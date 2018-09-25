События вокруг пенсионной реформы в последние месяцы были и остаются одной из самых обсуждаемых тем в информационном пространстве России. Ни один скандал, разоблачение или громкое событие не смогли привлечь к себе так же много внимания. Митинги разных политических организаций, пикеты, петиции против изменения пенсионного возраста — ничто не смогло отвлечь людей от этого, потому что вопрос пенсионной реформы касается любого, кто питает хотя бы слабую надежду, во-первых, дожить до пенсии, а во-вторых, её получить.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сдача подписей против пенсионной реформы

Одни пытались организовать митинги и приглашали народ публично высказывать своё мнение, а другие на этих митингах пытались «выехать». Нашлись и те, кто решил заняться сбором подписей, чтобы донести до власть имущих позицию жителей России. В течение нескольких месяцев участники движения «Суть времени» своими силами собирали в 60 регионах РФ подписи против пенсионной реформы, а сегодня, 25 сентября, лидер движения Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России более миллиона подписей (1 041 639) граждан страны. Сто с лишним активистов движения несли коробки с огромным количеством соответствующих бумаг и вели от здания Администрации прямую трансляцию на YouTube-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кургинян

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Миллион собранных подписей свидетельствует о значительной заинтересованности граждан этой темой, свидетельствует о том, что они хотят мирным и законным путём донести своё мнение до властей. Безусловно, это событие не могло оказаться незамеченным. И даже если не упоминать социальные сети, форумы и видеохостинги, сообщение об этом событии попало в топ новостей «Яндекса», о нём написали немало изданий. Однако по какой-то причине для таких крупных информационных агентств, как РИА Новости, ТАСС мнения миллиона граждан России не существует. Не существует его, конечно, и для федеральных телеканалов: молчат и Первый канал, и «Россия 24».

Несмотря на то, что РИА Новости провозглашает «оперативность, объективность, независимость от политической конъюнктуры», одно из крупнейших информационных агентств России не удосужилось сообщить своим читателям о том, что активисты собрали более миллиона подписей против пенсионной реформы, а потом передали документы в АП. Это событие изданием было проигнорировано. Однако РИА Новости сообщило о том, что Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, вводящий наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Не забыли журналисты РИА Новости сообщить и о том, что власти Кубани сохранят льготы жителям региона, достигшим пенсионного возраста. Это действительно важная информация. Однако получается, что передача подписей против пенсионной реформы внимания не заслуживает, оказывается маловажной, лишней? О какой же оперативности и объективности в этом случае может идти речь?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коробки с подписями против пенсионной реформы

Ещё одно крупное российские информационное агентство — ТАСС — тоже не стало рассказывать своим читателям о миллионе подписей жителей России против пенсионной реформы. Издание не опубликовало по этому поводу ни одного материала — событие, по сути, было вытеснено из инфополя агентства, следовательно, и из инфополя его читателей, что в условиях современного информационного общества означает, что этого события для многих все равно, что вообще не было. Зато есть на сайте ТАСС историческая справка о пенсионном возрасте в России — единственный материал о пенсионной реформе за сегодняшний день, — посвященная тому, что «Госдума 26 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях».

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Сдачи подписей не существует не только для рядовых читателей агентств, но и для более мелких новостных ресурсов, которые в своей работе опираются на ленты крупных информационных агентств.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сдача подписей против пенсионной реформы

Однако осветить подачу подписей в Администрацию президента не отказалось множество менее крупных с точки зрения общероссийской аудитории ресурсов: например, крупнейшая петербургская интернет-газета «Фонтанка», Общественное телевидение России, Polit.ru, «Царьград ТВ», DW.com, Znak и другие.

Интересно отреагировали на подачу подписей в издании «Коммерсант». Только одно отделение этого СМИ — в Ростове-на-Дону — опубликовало новость о том, что в Ростовской области собрали более 49 тысяч подписей против пенсионной реформы, а движение «Суть времени» передало их в АП. Лишь в конце материала (длиной в три абзаца) упоминалось, что всего по стране собрали миллион подписей. Впрочем, РБК и «Ведомости» не сделали и этого.

Не промолчали телеканал «Дождь» и издание «Медуzа», несмотря на явно различные политические интересы и ценности с движением «Суть времени». Правда, эти СМИ, хоть и опубликовали материалы о передаче подписей в Администрацию президента, на этом и закончили. Во время митингов репортажи одной небольшой заметкой не ограничивались, но данное событие, видимо, оказалось не настолько «красочным».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коробки с подписями против пенсионной реформы

Радиостанция «Эхо Москвы» на своём сайте тоже сообщила о собранных подписях против пенсионной реформы — в одном коротком материале. Но в конце новости говорится о том, что на ресурсе Change.org петиция с требованием не повышать возраст выхода на пенсию собрала почти 3 миллиона сторонников. Замечу, что подписи на Change.org — это не более чем флешмоб или просто комментарии в сети. Сколько бы людей их ни подписало, петиция не имеет никакой юридической силы, так как чтобы оставить свой голос на ресурсе, достаточно быть обычным ботом, а вот оставить подпись на бумаге программа не может.

На этом фоне активно освещали сбор подписей и последующую их передачу в Администрацию президента, например, корреспонденты ИА Красная Весна. Это СМИ не только оперативно сообщало о передаче документов, но и собирало комментарии экспертов и политиков; рассказывало о числе граждан, выступивших против изменения пенсионного возраста в разных регионах России; анализировало информационную ситуацию вокруг пенсионной реформы в региональных СМИ.

Итак. Большая часть разного рода СМИ, до этого активно освещавшая митинги и менее законные акции против пенсионной реформы, не придала особого значения огромному числу подписей граждан страны. Однако они как минимум сделали это событие видимым в информационном поле. Для двух же крупнейших российских информационных агентств этой новости не существует. Можно сказать, что для них не существуют и все те люди, которые открыто и законно выступили против пенсионной реформы.

За каждой подписью стоит реальный, живой человек, который работает, мыслит и, может, даже ещё надеется что-то изменить. Таких людей более миллиона (и это только те, кто смог, успел подписать Обращение). Игнорировать это событие — означает игнорировать народ, который пытается донести до власти свою позицию; не придавать значения существованию этих конкретных людей.