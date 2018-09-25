Подписи против пенсионной реформы: «Если бы этот миллион вышел на улицы»

Омск, , 16:26 — REGNUM Только массовые акции протеста против пенсионной реформы — с участием сотен тысяч человек — смогут обратить на себя внимание властей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель омского отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина, комментируя передачу в Администрацию президента России одного миллиона подписей против пенсионной реформы.

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«Подписи — это замечательно! Но этот миллион в бумажном варианте. Моё мнение остаётся неизменным, только сотни тысяч на протестных акциях населения страны смогут обратить на себя внимание. Вот если бы этот миллион вышел на улицы, а не просто подписи ставил, то власть бы начала думать, как последние штаны у народа отбирать. А пока народ только подписи ставит, так и будут нас грабить по всем направлениям», — считает Татьяна Нагибина.

По её словам, люди должны понимать, что их права и свободы может защитить их желание что-то менять, двигаться.

Собеседница ИА REGNUM напомнила, что 30 сентября в Омске в 12:00 по местному времени состоится митинг «Против повышения пенсионного возраста! За отставку правительства РФ». Место проведения — Нефтяники, Сквер молодожёнов. Кроме того, заявлены и согласованы три пикета — на 26, 27 и 28 сентября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, движение «Суть времени» собрало 1 млн подписей жителей РФ против повышения пенсионного возраста в России (пенсионный возраст для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет — прим. ИА REGNUM ). Сегодня, 25 сентября, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал подписи в Администрацию президента России.

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