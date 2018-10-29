Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. СМИ заинтересовались не только озвученным прогнозом профицитного бюджета страны и возможностью учета при его верстке результатов пенсионной реформы. Отдельной темой стали объемы финансирования инфраструктуры Северного морского пути.

Rus-arc.ru Белая медведица с медвежонком, о. Гукера, Земля Франца Иосифа. Фото: М. Иванов

«Более 40 млрд рублей планируется направить на развитие Севморпути за три года», — сообщил ТАСС. В 2019 году выделят 9,6 млрд рублей, в 2020 году — 15,8 млрд рублей, в 2021 году — 15,27 млрд рублей — следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

ИА REGNUM изучило документ внимательно. И в отдельных строках расходов сразу нашлись важные нюансы, сбивающие общий радостный настрой. Несмотря на то, что проект бюджета еще не утвержден, вывод очевиден: все внимание и средства на себя перетягивают единичные проекты. О развитии Севморпути и Арктики в целом говорить слишком рано.

Продолжение следует?

Из средств, которые, возможно, направятся на развитие СМП в 2019—2020 годы, практически все деньги забронированы на продолжение серии ледоколов проекта 22 220. Идея входит в госпрограмму «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»:

«Изменение параметров финансового обеспечения программы… обусловлено началом реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Северный морской путь», предусматривающих строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов (в 2019—2020 годах бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 9 000,0 млн рублей и 14 569,0 млн рублей соответственно)», — сказано в документе.

О возможном строительстве двух ледоколов дополнительно к трем, которые уже строятся на Балтзаводе, уже давно говорит «Атомфлот». Пять атомоходов мощностью 60 МВт каждый обеспечат развитие грузопотока в восточном секторе Севморпути. Кстати, в проекте бюджета ледоколы названы третьим и четвертым просто потому, что атомоход «Арктика» является головным и технически серийным не является.

Bz.ru Атомный ледокол «Арктика»

Суммы из бюджета полностью затраты на новые суда не покроют: та же «Арктика» обходится в 37 млрд рублей. Но интерес Росатома к продолжению серии ледоколов высок, поэтому сомнений насчет реализации проекта остается меньше и меньше.

Что в остатке

За вычетом средств на ледоколы в 2019-м году на Севморпуть планируется потратить 611 млн рублей, а в 2020-м — 1237 млн рублей. Эти суммы указаны в таблице «Развитие транспортной системы» в рамках федерального проекта «Северный морской путь» (что в него включено, неизвестно). Цели более конкретные в документе не указаны, можно только предположить, что эти средства запланированы на «развитие инфраструктуры морских портов», упомянутой в начале документа. Но эксперты отмечают, что этих сумм в любом случае не хватит для ускоренного развития портовой инфраструктуры.

«Если цифра в 1 млрд 848 млн на развитие портовой инфраструктуры, которое собирается потратить правительство до 2020 года, верна, то можно говорить, что все призывы президента сделать Севморпуть глобальной транспортной стратегией останутся призывами. Впрочем, если сосредоточиться только на развитии Сабетты и Мурманска и не реконструировать другие порты, то этой суммы будет достаточно, чтобы увеличить вывоз СПГ с Ямала и обеспечивать СПГ-танкерам нормальную ледовую проводку, но тогда надо прекратить говорить о создании «второго Суэца». Кстати, как и мечтать о создании глубоководных портов в Архангельске и Индиге», — отметила в комментарии ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

Быть может, ситуацию исправит финансирование, выделенное на реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктическое зоны РФ»? По предварительным данным, в 2019—2021 годы правительство планирует отдать на социально-экономическое развитие Арктики около 16 млрд рублей. Сумма вновь немалая, однако при пристальном изучении становится ясно, что деньги преимущественно нацелены на пару масштабных проектов. Остальные направления довольствуются малым.

kees torn СПГ-танкер Christophe de Margerie

Опорные зоны в ожидании закона

В госпрограмме развития Арктики есть три «параграфа». Первая подпрограмма «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования…» перетягивает на себя половину всех финансов на 2019−2020 годы — 7,5 млрд рублей. Но важно понимать. что 6,6 млрд из них будут отданы на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Проект стартовал в 2018-м и уже получил первый взнос за 2018 год.

Читайте также: Вместо льдины: дрейфовать в Арктике будем на платформах

По каким критериям создание исследовательского объекта относится к задаче формирования опорных зон, стратегия развития Арктики умалчивает. В то же время сам процесс создания опорных экономических зон тормозится из-за законодательных препятствий. Минэкономразвития по-прежнему не внесло в правительство проект закона «О развитии Арктической зоны РФ».

Последнюю версию собирались вносить в правительство в декабре 2017 года. На тот момент закон представлял собой далекую от идеала инструкцию «Как создать опорную зону в своем регионе». Вопрос откладывался, сроки истекали… Сегодня документ, можно сказать, пропал без вести. Последний раз в разговоре со СМИ о нем вспомнил член Совета Федерации Олег Мельниченко в конце июля, сказав, что «работа продолжается» и закон будет готов к концу 2018 — началу 2019 года.

«Концепция развития восьми опорных пунктов в Арктике, в общем-то, имеет под собой экономический смысл. Но мы [профильный комитет Совета Федерации] принципиально придерживаемся позиции, что необходимо за экономической целесообразностью не забыть о людях, которые живут и работают в условиях Крайнего Севера», — добавил сенатор. С ним солидарны все жители северных регионов, которые мечтают не просто о развитии отдельных проектов на своей территории, но и улучшения качества жизни в целом.

Читайте также: Закон об Арктике: вместо «Арктического кодекса» — ставка на опорные зоны

На Севморпути повезет только Якутии

Подпрограмма «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике» проблемы портовой инфраструктуры в себя не включает. В перечень целей подпрограммы входят: строительство природоохранного флота, модернизация системы «Север», создание системы сбора информации на всем пространстве Арктики, решение проблемы затопленных и затонувших объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Sakha.gov.ru Проект высокотехнологичной Жатайской судоверфи

Отдельным пунктом числится модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей — и именно в 2019—2021 годы будут выделены в общей сложности 4 млрд 106 млн рублей. Все эти средства станут взносом в уставный капитал АО «Жатайская судоверфь» Республики Саха (Якутия). Верфь — «якорный» проект Северо-Якутской опорной зоны. Необходимый объем финансирования для ее строительства составляет 6,7 млрд рублей, но Минфин уже решил, что госбюджет обеспечит только 4,1 млрд.

Читайте также: Развитие речного флота Якутии — проблема Якутии

Шельф по низкой цене

Третьей частью «арктической» госпрограммы является «Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения» для освоения ресурсов. Реализацию этих планов было решено начинать с 2021 года, и поэтому в обсуждаемом проекте бюджета цифры в этой графе появились впервые. Внимание: правительство планирует выделить на изучение и разработку отечественных инновационных технологий для проведения разведки на арктическом шельфе 150 млн рублей.

Однако все это пока наметки, и сумма может увеличиться при последующем планировании бюджета «ближе к дате».

Пока же и сам бюджет-2019 не получил окончательного утверждения. Госдума может рассмотреть документ в первом чтении 24 октября, во втором и третьем — в конце ноября. За это время суммы, предназначенные для Арктики (и не только), могут видоизмениться, но значительных перемен не будет. Это и хорошо, и плохо одновременно: очевидно, что развитие Северного морского пути и Арктики в целом не входит в перечень приоритетов федерального центра. Вопреки всем громким заявлениям с трибун.