Развитие речного флота Якутии – проблема Якутии

Якутск, , 02:48 — REGNUM За событиями, происходившими во время четвертого Восточного экономического форума, весьма внимательно наблюдали не только российские, но и китайские журналисты. Для них посещение форума Си Цзиньпиня, который впервые прибыл на него во Владивосток — событие знаковое, и, если в предыдущие годы ВЭФ был «одним из», то теперь он мгновенно приобрел статусное значение.

Комментарии китайских журналистов помогают понять причины, по которым китайская государственная железнодорожная компания СRCC уверенно пошла на подписание инвестиционного договора о строительстве моста через реку Лена. Для Китая Амуро-Якутская магистраль и развитие судоходства по Лене до ее впадения в Северный Ледовитый океан с выходом на маршруты Северного морского пути крайне важно для развития северо-восточных провинций Китая Хэйлунцзян и Цзилинь. Если две эти провинции смогут установить связь с Дальним Востоком России, тогда можно будет с помощью сквозных перевозок по суше и морю присоединиться к «Ледяному Шелковому пути», на востоке выйти к Японии и Южной Корее, на западе пересечь Северный Ледовитый океан и достичь Северной Европы, таким образом, значительно расширить торговый рынок. Для Китая это значительно выгоднее, чем доставка грузов из Хэйлунцзян и Цзилинь через всю территорию страны к южным портам. Таким образом складывается достаточно парадоксальная ситуация — обстоятельства могут сложиться так, что Китаю развитие АЯМ и судоходства по Лене могут оказаться значительно важнее, чем для правительства России.

Во время проведения ВЭФ-2018 генеральный директор АО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов провел встречу с руководителями Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — ЛАРП необходимы инвестиции для строительства Жатайской судоверфи. Этот проект предусматривает выход судоверфи на полную мощность уже в 2022 году — к этому времени она должна быть способна строить до 10 речных судов в год. Этот проект является составной частью федеральной государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ до 2020 года». Для участия в этой программе в Якутии был разработан собственный Комплексный план, причем Якутия оказалась единственным субъектом Арктики, которая разработала такой документ. В результате согласования документов с правительством в федеральной программе Якутия заявлена как одна из опорных зон развития (наряду с Чукоткой). Северо-Якутская опорная зона включает в себя два «якорных» проекта, одним из которых как раз является Жатайская судоверфь. Необходимый объем финансирования для ее строительства составляет 6,7 млрд. рублей, но из государственного бюджета решением Министерства финансов будет выделено только 4 млрд. 106 млн. рублей, остальные средства Якутия должна найти сама. Развитие Арктической зоны задача государственная, а деньги на это развитие регионы должны искать самостоятельно — такова логика Минфина. Строительство речной судоверфи для Якутии — вопрос крайне важный, поскольку в настоящее время из 378 речных судов, имеющихся у Ленского речного пароходства, возраст 351 превышает 40 лет — их строили в 70-е годы прошлого века. Не будет ничего удивительного в том, что Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта заинтересованного инвестора сумеет найти и в том, что этим инвестором окажется очередная китайская государственная компания. Тем не менее, даже если это будет происходить именно так, это будет значительным вкладов в развитие Севморпути — количество грузов, идущих Хэйлунцзян и Цзилинь наверняка будет значительным.