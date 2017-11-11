Закон об Арктике: вместо «Арктического кодекса» – ставка на опорные зоны

Москва, , 16:27 — REGNUM Министерство экономического развития России на этой неделе представило проект закона «О развитии Арктической зоны РФ». Содержательно документ сосредоточен на определении экономических опорных зон в Арктике — новое деление макрорегиона должно ускорить его развитие и привлечь деньги на российский Север. Законопроект планируется внести в правительство до 18 декабря текущего года.

Объять необъятное не вышло

Подготовка закона «Об Арктической зоне РФ» длится уже более четырех лет, за это время отработано пять вариантов закона. За судьбой законопроекта давно следят власти всех регионов Арктической зоны, ожидая от него решения многих северных проблем.

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Изначально парламент обсуждал создание всеобъемлющего закона, регулирующего все сферы жизни в Арктике, однако эта задача оказалась непосильной. По мнению председателя Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслава Штырова, «в текущей социально-экономической обстановке такой закон, видимо, принимать еще рановато». Поэтому был разработан новый вариант, рамочный по своему характеру и посвященный вопросам создания и функционирования арктических опорных зон развития.

Напомним, принятая в конце августа 2017 года новая редакция Стратегии развития Арктической зоны РФ разделила русское Заполярье на экономические опорные зоны. Территориальное деление было признано правительством более эффективным, чем отраслевое.

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В проекте закона опорная зона развития обозначена как «территория Арктической зоны, на которой реализуются взаимоувязанные проекты, направленные на комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны, достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике». Арктическая зона выделяется как особый объект государственного управления и не является частью административно-территориального деления государства.

Стать опорой по собственному желанию

Чтобы создать свою опорную зону, регион должен подать заявку в уполномоченный федеральный орган, где укажет на целесообразность проекта, оценит риски и динамику роста валового регионального продукта и объема доходов в бюджет. В заявку должна входить информация о уже существующей инфраструктуре и тех объектах, которые только предстоит создать.

Согласно Стратегии развития Арктики, всего опорных зон будет восемь: Кольская (Мурманская область), Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская (Красноярский край), Северо-Якутская и Чукотская.

Арктические регионы уже давно работают над проектами своих заявок. Так, по словам представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики Льва Левита, целый ряд крупных проектов в Поморье уже находится в высокой степени готовности: железнодорожная магистраль «Белкомур», глубоководная часть Архангельского порта, освоение Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. Всего в состав Архангельской опорной зоны может быть включено десять проектов.

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Региональные якоря

В каждой зоне акцент будет сделан на так называемые «якорные проекты» — драйверы развития российской Арктики, стоимость каждого должна составлять не менее 100 млрд рублей. Менее дорогие проекты тоже имеют право на финансирование, если заявителям удастся обосновать их необходимость.

Законопроект определяет участников опорной зоны — ими могут стать юридические лица, заключившее с арктическим субъектом РФ соглашение о реализации проекта. Каждый проект подчиняется общим федеральным правилам и должен получить все необходимые разрешения. В том числе, пройти общественные слушания и государственную экологическую экспертизу.

Для привлечения дополнительных инвестиций в северные проекты в опорных зонах могут быть созданы «территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности». Такие территории, согласно российскому законодательству, имеют особый правовой режим, льготные налоговые и административные условия.

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Платить пополам

Аккумулировать финансы на реализацию идей предлагается в Фонде поддержки проектов в Арктике. Фонд будет пополняться из взносов арктических субъектов Российской Федерации, федерального бюджета и участников опорных зон. Примечательно, что государственные средства будут составлять не менее половины суммы, внесенной другими «вкладчиками».

Средства из фонда будут использоваться для строительства объектов инфраструктуры опорных зон, проведения научных исследований и геологоразведочных работ.

Идея создания фонда была поддержана многими представителями власти арктических регионов. Частно-государственное партнерство должно эффективно сказаться на развитии Арктической зоны РФ и принести плюсы как бизнесу и государству, так и местному населению: с развитием проектов неминуемо улучшится общая инфраструктура северных земель России.

Таким образом, обсуждаемый в правительстве законопроект должен стать первым шагом к регулированию жизни Арктики. Полноценное «руководство по использованию» макрорегиона создать не получилось: Север слишком долго существовал без единой стратегии, и за это время возникло более 500 нормативно-правовых актов, затрагивающих разные сферы его жизни. Теперь, когда страна повернулась к Арктике и ее запасам, — пришла пора наводить порядок в бумагах.