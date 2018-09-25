Не так давно появились слухи о том, что саммит, состоявшийся на прошлой неделе между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном может привести к подписанию мирного договора между двумя странами на Генеральной Ассамблее ООН, который официально завершил бы Корейскую войну 1950−53 годов. После завершения третьего по счету саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи мировые СМИ заговорили о мирном договоре, даже несмотря на отсутствие прямого заявления о мирной декларации. Похоже, что теперь дело за Вашингтоном, пишет Кристофер Штайниц в статье для американского издания The Hill.

Karl Baron На демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей

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Учитывая события прошлого года, вполне вероятно, что ситуация на Корейском полуострове будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце. Исторически сложилось так, что США всегда опасались подписания договора о прекращении Корейской войны, однако, учитывая недавние события, настало время пересмотреть свое отношение к этому мирному соглашению.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в Пхеньяне

Оппоненты осуждают призывы к подписанию мирного соглашения, опасаясь, что оно может помешать процессу денуклеаризауии КНДР. Противникам мирного соглашения нужно обратить внимание на то, что Пхеньян не намерен сдавать свой ядерный арсенал в ближайшем будущем, КНДР не станет смягчать свою позицию в плане денуклеаризации только из-за прекращения Корейской войны.

Главная причина, по которой Вашингтону следует рассмотреть возможность заключения мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, заключается в отсутствии какой-либо пользы в сохранении нынешнего перемирия, продолжающегося с 1953 года. Никто не верит в то, что Вашингтон и Сеул станут продвигать свои интересы на полуострове путем возобновления боевых действий с КНДР. Война стала бы катастрофической, как для Южной Кореи, так и для Соединенных Штатов. Не мирное соглашение между Сеулом и Пхеньном ограничивает военные возможности США на Корейском полуострове, а реальность второй Корейской войны. И если мирная декларация не ограничивает военные возможности Вашингтона, то зачем ей препятствовать?

Именно военное присутствие американских солдат в Южной Корее сдерживает КНДР. Если США захотят применить военные действия, они не будут смотреть на то, сохранилось ли военное положение между Сеулом и Пхеньяном или нет. Объявление официального окончания Корейской войны никак не ограничит способности США по сдерживанию КНДР, потому что Вашингтон сохранит свое военное присутствие на полуострове. Белый дом не настолько глуп, чтобы объявить о выводе американских солдат из Южной Кореи до того, как он убедится в том, что Пхеньян больше не будет представлять угрозы для Сеула. Вашингтону не нужна Корейская война, чтобы оправдать свое присутствие в Азии. Сама по себе ядерная Северная Корея является достаточным оправданием для сохранения присутствия американских военных.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

С другой стороны, нужно учитывать то, что подписание мирного договора с Южной Кореей не заставит северокорейского лидера отказаться от ядерного арсенала, также как и отказ от заключения мирного договора. Руководство КНДР использует Корейскую войну для оправдания необходимости сохранения своего режима на протяжении последних 70 лет. Если США положат «конец враждебным намерениям», как того хочет Пхеньян, то Ким Чен Ыну будет сложнее оправдывать существование своего режима.

Еще раз нужно подчеркнуть, что мирный договор, прекращающий Корейскую войну, не будет ратифицирован Сенатом, он не приведет к нормализации дипломатических или торговых отношений с КНДР. Мирный договор также не ослабит режим санкционного давления на Пхеньян. Короче говоря, у Вашингтона останется достаточно много места для маневра, несмотря на подписание мирного соглашения между Сеулом и Пхеньяном.

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Наконец, Соединенные Штаты должны поддержать мирную декларацию, потому что этого хотят американские союзники в Сеуле. Вместо того, чтобы препятствовать мирным инициативам южнокорейского президента, США должны обеспечить тесное сотрудничество с Южной Кореей, которое пойдет на пользу долгосрочным интересам союзников. Если США не поддержат политику президента Южной Кореи, это могут сделать противники Вашингтона, такие как Китай и Россия. Рано или поздно жесткая линия по взаимодействию с Северной Кореей может стать контрпродуктивной, что может вызвать ненужные разногласия с Южной Кореей, которыми могут воспользоваться американские противники.

Если Вашингтон заинтересован в стабильности на Корейском полуострове, укреплении отношений с региональными союзниками, сдерживании КНДР и ее ядерной программы, а также в эффективной конкуренции с другими великими державами в Азии, ему стоит серьезно задуматься о том, как и когда завершить Корейскую войну.