Foreign Policy: Между США и Россией разгорелась битва за доклад ООН по КНДР

Максим Исаев, , 07:45 — REGNUM

В докладе, подготовленном группой экспертов ООН, указано, как именно Северная Корея смогла уклониться от международных санкций, однако жесткая закулисная борьба между Россией и США воспрепятствовала обнародованию данного доклада, пишет Колум Линч в статье для издания The Foreign Policy.

Эксперты ООН подготовили 148-страничный документ, в котором перечислены случаи постоянного уклонения КНДР от санкций, установленных в отношении торговли нефтью и углем. Эти санкции были введены для того, чтобы оказать давление на Пхеньян и заставить его отказаться от своей ядерной программы.

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Россия попыталась внести поправки в доклад, в котором содержалось утверждение о том, что российские компании регулярно нарушают санкционный режим в отношении КНДР. Когда эксперты ООН всё-таки внесли поправки, предложенные Россией, команда США во главе с постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли подняла шум и полностью заблокировала публикацию доклада.

Вражда между США и Россией, проявившаяся на конфиденциальных встречах в штаб-квартире ООН, внесла раскол в отношения между США и их союзниками, которые пришли к выводу, что поправки, предложенные Россией, были разумными. Официальные представители США преподнесли свои действия как стремление предотвратить вмешательство России в важный процесс установления фактов. Однако критики такого подхода указывают на то, что США зашли слишком далеко и это подрывает их собственные интересы. США сразу же блокировали любые предложения России относительно доклада экспертов ООН, продемонстрировав полное отсутствие готовности идти на компромисс.

Уже более 10 лет США поддерживают работу группы экспертов ООН, квазинезависимого органа, созданного в 2006 году для легитимации американских санкций в отношении ядерной программы КНДР. Данный орган возглавляет британский эксперт по торговле вооружениями из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Хью Гриффитс, в группу экспертов также входят специалисты из Китая, Франции, Японии, России, Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Группа экспертов ООН уже опубликовала немало докладов, в которых говорится о незаконных усилиях Пхеньяна по финансированию своей ядерной программы. Эти доклады обеспечивают международную легитимность более широких дипломатических усилий США, направленных на сдерживание ядерных амбиций КНДР.

Последний доклад экспертов ООН, который попал в руки The Foreign Policy и публикация которого в настоящий момент заблокирована Соединенными Штатами, рассказывает о том, как северокорейские компании избегают влияния санкций при сотрудничестве с пятью странами. В докладе приводятся данные о том, что 300 иностранный компаний и частных лиц, включая 215 компаний из КНР и 39 — из России, якобы нарушили санкции путем создания запрещенных совместных предприятий с КНДР. Более ранняя версия доклада была предоставлена журналистам в августе.

Возможно, самым вопиющим и эффективным методом уклонения от санкций, указанным в докладе, является перекачка нефти с иностранных танкеров на северокорейские суда в открытом море. Эксперты ООН указали на спутниковые снимки от 10 апреля, на которых видно, что судно под российским флагом передало груз танкеру Wan Heng-11 в открытом море, который через пять дней доставил топливо в северокорейский порт Нампо. Для того, чтобы избежать обнаружения, оба судна отключили свои электронные системы слежения во время транзакции. Несмотря на то, что в докладе указано, что судно Wan Heng-11 нарушило режим санкций, в нем также говорится, что режим санкций не запрещает санкционированным судам передавать топливо и другой груз другим судам в открытом море. Эксперты порекомендовали устранить эту лазейку в санкционном режиме.

США проинформировали экспертов ООН, что у Вашингтона есть спутниковые снимки, на которых видно, что 89 танкеров доставили топливо в северокорейские порты Нампо, Наджин и Вонсан в период с 1 января по 30 мая 2018 года. Согласно расчетам США, эти суда могли доставить в КНДР почти 1,4 млн баррелей нефти, что почти в три раза превышает максимальный объем, установленный в рамках санкций.

Россия категорически не согласилась с расчетами США, указав на то, что согласно официальным данным Совета Безопасности ООН, КНДР импортировала лишь четверть от максимально допустимого объема поставок нефти. Москва настояла на том, чтобы ее возражения были включены в финальную версию доклада экспертов ООН.

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«Официальных оснований для приостановления экспорта нефтепродуктов в КНДР нет», — заявила Россия в официальном письме от 30 июля.

Решение США заблокировать публикацию доклада по Северной Корее, который подписали все семь членов группы экспертов, включая эксперта из США, поставили делегацию Хейли в невыгодное положение. США обвинили группу экспертов в том, что они поддались давлению со стороны России. Решение о возможности внесения поправок в окончательный вариант доклада создало тревожный прецедент, которым в будущем могут воспользоваться другие страны, желающие переписать доклады независимых экспертов.