Project Syndicate: Почему США обречены на поражение в торговой войне с КНР?

Максим Исаев, , 08:19 — REGNUM

Независимо от заявлений президента США Дональда Трампа и его действий в ближайшие несколько месяцев, Вашингтон не сможет одержать победу в торговой войне с Китаем. Трамп полагает, что у него есть преимущество в этом торговом противостоянии, поскольку американская экономика очень сильна, а также потому, что и демократы и республиканцы стремятся достигнуть одной и той же стратегической цели, а именно обеспечить сдерживание роста КНР и сохранить глобальное господство Соединенных Штатов, пишет Анатоль Калетский в статье для издания Project Syndicate.

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Однако, по иронии судьбы, эта кажущаяся сила может оказаться смертельной слабостью. Применив принцип боевых искусств, согласно которому силу противника можно направить против него самого, Китай должен с легкостью выиграть состязание пошлин, либо, как минимум, сыграть вничью.

Со времен английского классика политической экономии Давида Рикардо экономисты утверждают, что ограничение импорта снижает потребительское благосостояние и препятствует росту производительности. Но главная причина краха политики Трампа заключается не в этом. Трампа подведет другая экономическая концепция, редко используемая для объяснения тщетности торговых угроз Вашингтона, а именно кейнсианская модель управления спросом.

Теория сравнительного преимущества Рикардо, безусловно, влияет на долгосрочное экономическое благосостояние, однако именно условия спроса определят, кто именно, Китай или США, испытает на себе большее давление в ближайшие несколько месяцев. Модель управления спросом ясно указывает на то, что именно США понесут ущерб от пошлин, введенных Трампом, в то время как Китай может избежать неблагоприятных последствий.

С кейнсианской точки зрения, исход торговой войны зависит главным образом от того, сталкиваются ли соперники с падением или ростом спроса. В условиях рецессии пошлины могут повысить экономическую активность и позитивно сказаться на уровне занятости, однако все это возможно достигнуть только за счет долгосрочной эффективности. Однако когда экономика работает на максимальной мощности, пошлины приведут лишь к росту цен и повышению процентных ставок в США. Это именно то, что ждет экономику Соединенных Штатов.

Американские компании не смогли найти низкооплачиваемых рабочих, чтобы компенсировать пошлины на китайский импорт. Совсем немногие американские компании смогут повысить заработную плату или построить новые заводы. Все это скажется на повышении инфляции и процентных ставок. Если американские предприятия не будут уверены в том, что пошлины в отношении китайского импорта будут действовать в течение многих лет, они не станут инвестировать в производство и нанимать новых работников, чтобы конкурировать с Китаем.

Несомненно, китайские компании все хорошо понимают, они не статут снижать свои экспортные цены, чтобы компенсировать стоимость пошлин в США. Следовательно, пошлины будут оплачивать американские импортеры и потребители или американские акционеры за счет более низкой прибыли. Таким образом, пошлины нельзя отнести к «карательным мерам», направленным против КНР. Вместо этого основной ущерб будет нанесен американским потребителям и предприятиям.

Но давайте представим, что пошлины приведут к росту цен на китайские товары на рынке США. Какие импортеры могли бы воспользоваться этим, чтобы вытеснить китайские товары с американского рынка?

В большинстве случаев на смену КНР придут другие развивающиеся экономики. Например, некоторые низкосортные товары, такие как обувь и игрушки, могут импортироваться из Вьетнама или Индии. Окончательную сборку некоторых электронных товаров и промышленных машин могут перенести в Южную Корею или Мексику. Несколько японских и европейских поставщиков могут вытеснить элитных китайских поставщиков. Таким образом, торговая война между США и КНР не причинит ущерба другим развивающимся рынкам и глобальной экономике в целом.

Конечно, китайские экспортеры могут понести скромные потери, поскольку другие производители могут воспользоваться американскими пошлинами на китайский импорт, чтобы потеснить позиции китайских экспортеров в США. Однако это не должно негативно сказаться на экономическом росте, уровне занятости и корпоративной прибыли КНР, если китайское руководство воспользуется управлением спроса для компенсации экспортных потерь. Правительство Китая уже начало стимулировать внутреннее потребление и инвестиции путем ослабления денежно-кредитной политики и сокращения налогов. Однако пока Китай прибегает к мерам стимулирования весьма осторожно из-за незначительного влияния, которое оказали американские пошлины на китайский экспорт. Однако при увеличении негативного влияния американских пошлин Китай может предпринять дополнительные шаги по дальнейшему стимулированию внутреннего спроса. В принципе, Китай вообще может избежать негативных последствий, просто задействовав на полную мощность кейнсианскую модель управления спросом. Но пойдет ли на это китайское руководство?

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Именно здесь двухпартийная поддержка «политики сдерживания» в отношении Китая может сыграть с Трампом злую шутку. Китайское руководство пока неохотно прибегает к стимулированию внутреннего спроса в качестве торгового оружия из-за обязательств, взятых на себя председателем КНР Си Цзиньпином, по ограничению роста долга Китая и реформированию банковского сектора. Однако Трамп в открытую начал перестрелку в рамках геополитической холодной войны, поэтому просто немыслимо, что Цзиньпин предпочтет кредитный менеджмент вместо победы в торговой войне, которая продемонстрировала бы тщетность стратегии США по сдерживанию КНР.

В этой связи интересно, как Трамп отреагирует, когда его пошлины начнут наносить ущерб американским предприятиям и его избирателям, в то время как Китай и весь остальной мир просто отмахнется от них. Вероятно, Трамп задействует подход, который он применил в отношении КНДР, ЕС и Мексики. Он может заключить «сделку», которая не имеет ничего общего с достижением поставленных целей, но будет преподнесена как «победа» Трампа. Такая вот у Трампа успешная ритуальная практика: громко кричать и размахивать белым флагом.