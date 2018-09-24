Челябинск превратился в одну большую свалку. Прежние подрядчики фактически самоустранились от своих обязанностей по вывозу мусора. Итог оказался ожидаемым — мэрию и другие службы захлестнула волна звонков возмущённых горожан. Люди жалуются на скопление мусора на улицах, во дворах, даже на детских площадках.

Ирина Юрина ИА REGNUM Свалка в Челябинске

Свалка закрыта, есть альтернативы

Первые звоночки появились 11 сентября. Именно с того дня местные власти закрыли городскую свалку, которая отравляла городскую окружающую среду целых 69 лет. Прикрыть её собирались с 1988 года. В 1992-м даже официально закрыли. Но альтернативных площадок для вывоза челябинского мусора не нашлось, и поэтому сей опасный объект благополучно просуществовал до 2018 года.

С 1 июля 2018-го вывоз мусора на неё ограничили, а с 11 сентября и вовсе запретили. О закрытии свалки бодро доложил общественности губернатор Борис Дубровский. Её ликвидацию он поставил в число основных приоритетов ещё тогда, когда стал губернатором региона.

Gubernator74.ru Борис Дубровский

В ближайших планах чиновников — рекультивация опасного объекта. А подрядчикам, которые вывозят отходы с улиц и из дворов Челябинска, предложили разгружаться на трёх полигонах за пределами Челябинска. Добрый совет поняли не все. Утром 11 сентября на подступах к свалке скопилось немало мусоровозов. Водители пытались опорожнить их именно здесь, в привычном для них месте.

Прорваться на свалку в итоге не удалось. На пути мусоровозов стеной встали наряды ГИБДД и патрули общественников. Однако и отвозить мусор на загородные полигоны поспешили не все водители. Некоторые поступили конкретно по-свинячьи, вывалив твёрдые коммунальные отходы в первом попавшемся месте.

Кстати, с альтернативами не всё однозначно. Одна из площаок находится возле села Полетаево. Сельские жители упорно противились тому, чтобы к ним свозили мусор из мегаполиса. Весной их даже поддержал суд. Но борьба в итоге оказалась напрасной.

Полигон под Полетаевом чиновники называют временным. В перспективе отходы будут отвозить под Чишму. Когда это произойдёт — непонятно, ибо строительство нового объекта ещё даже не началось.

Город тонет в мусоре

17 сентября на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев констатировал, что ни один мусоровоз не смог проехать на закрытую свалку. Но прозвучала и тревожная информация. Всё чаще жители города стали жаловаться на несанкционированные свалки, а также на то, что мусор просто не вывозят с контейнерных площадок.

А к середине прошедшей недели порядка 10 подрядчиков отказались вывозить мусор. Их не устроило то, что теперь отходы нужно возить на более дальние расстояния, при этом расценки остались прежними. Просто бизнес, ничего личного. 20 сентября о прекращении работы в этом направлении объявили представители частной фирмы «Горэкоцентр плюс», которая является одним из крупнейших подрядчиков. Город буквально потонул в мусоре.

Vk.ru/ чистомэн Скопление мусора

Во дворах жилых домов появились свалки, источавшие понятно какой запах. Ситуация в этом плане могла быть хуже, если бы не осенняя прохлада. Но приятного в любом случае мало. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала от руководства муниципального предприятия «Горэкоцентр» и от мэрии навести порядок.

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Чиновникам пришлось принимать срочные меры. В городе начал работу оператор по вывозу мусора из Магнитогорска. Все маршруты, по которым работали забастовавшие перевозчики, были замещены другими подрядчиками. Накопившиеся груды мусора начали вывозить. Но сил не хватало, чтобы разгрести все эти завалы. К воскресенью, 23 сентября, дворы Челябинска по-прежнему «украшали» свалки. На экстренном совещании в мэрии ситуация была признана предчрезвычайной. Мэр Тефтелев объявил о режиме повышенной опасности.

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«На круглосуточном контроле»

За возникшим мусорным коллапсом последовали кадровые решения. В муниципальном «Горэкоцентре» сменилось руководство — прежний руководитель ушёл в отставку. Что касается вывоза отходов, то в администрации города заявляют: ситуация находится «на круглосуточном контроле». К концу прошедшей недели вывозить стали столько же, сколько было до закрытия свалки — по 350 тонн в день.

Но своих сил не хватало, чтобы справиться с накопившимися тоннами мусора. К разгребанию завалов удалось привлечь подрядчиков из Екатеринбурга и Кургана, из Миасса и Златоуста. Районам города из муниципального резервного фонда выделено 14 млн рублей. Больше всего денег получили четыре из семи районов: Тракторозаводский, Калининский, Ленинский и Центральный. Здесь ситуация самая тяжёлая. Средства идут на расчистку контейнерных площадок. Также из резервов «Горэкоцентра» выделено 30 контейнеров, их поставят в особо сложных местах.

«Есть цивилизованные пути выхода из этой ситуации, но подрядчики, которые расторгли договоры, пошли по другому пути. Сейчас часть проблемы, связанная с площадками, обслуживаемыми МУПом, решена, а вот те, что находились в зоне ответственности частной компании ООО «Горэкоцентр плюс», будут убираться за бюджетный счет. На это оптимистично потребуется не меньше десяти дней», — сказал Евгений Тефтелев.

Cheladmin.ru Евгений Тефтелев

А тем временем у некоторых местных жителей возникают вполне закономерные вопросы: а нужно ли привлекать частников к работе в этой и подобных важных для города областях и возможны ли здесь конкурентные процедуры. Один из горожан, Евгений Савченко, полагает, что «критически важные для обеспечения безопасности людей сферы деятельности не должны быть объектом конкурентных процедур».

"Излишние «протокольные церемониалы» тормозят, а не обеспечивают качество жизни людей… «Мусорный демарш» в Челябинске тому яркое и зловонное подтверждение…» — написал Савченко на своей странице в Facebook.

Извлекут ли местные власти уроки из произошедшего, покажет время. А пока главная задача — освободить город от свалок. Возможно, к середине следующей недели челябинские «авгиевы конюшни» уже удастся разгрести.