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Челябинск превратился в свалку: ситуация предчрезвычайная

Общество

Завалы помогают разгребать Екатеринбург и Курган

Челябинск превратился в свалку: ситуация предчрезвычайная
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусор

Челябинск, 23 сентября 2018, 20:11 — REGNUM  Ситуация с вывозом в Челябинске мусора признана предчрезвычайной. Со многих площадок отходы не вывозят уже неделю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 23 сентября, в мэрии прошло экстренное совещание. Его участники охрарактеризовали ситуацию как предчрезвычайную, пишет телеграм-канал «Е-область». За неделю мусор накопился, во дворах и на улицах образовались целые свалки.

Наиболее проблемной названа территория, которую обслуживало ООО «ГорЭкоЦентр Плюс» — одна из крупнейших в городе организаций по вывозу мусора. Накопившиеся за несколько дней завалы теперь разгребает подрядчик из Магнитогорска. На помощь брошены силы из Кургана и Екатеринбурга, идут переговоры с Саратовым.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев распорядился выделить районам города деньги на очистку контейнерных площадок. Средства направлены из городского резервного фонда.

Напомним, ситуация с вывозом мусора из Челябинска обострилась после закрытия городской свалки. Часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. Некоторые перевозчики сваливали мусор в не разрешённых для этого местах и даже зарывали его в одном из карьеров.

В ситуацию вмешалась прокуратура. А местные власти выразили надежду на то, что к концу следующей недели Челябинск удастся очистить от накопившихся завалов.

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Полигоны и мусорные свалки
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