Количество конфликтов продолжает расти. На сегодняшний момент в мире существует в два раза больше гражданских конфликтов, чем в 2001 году. Увеличилось количество негосударственных вооруженных групп, участвующих в кровопролитии. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), примерно в половине сегодняшних конфликтов участвуют от трех до девяти противоборствующих групп. Для 20% конфликтов характерно участие более 10 конкурирующих блоков. Например, если рассмотреть продолжающиеся конфликты в Сирии и Ливии, то в сумме в них участвуют около 100 вооруженных групп. В большинстве случаев все эти группировки сами по себе являются очень фрагментированными. К тому же в современных войнах совместно с правительственными армиями и организованными повстанческими группировками также могут участвовать наркокартели, мафиозные группировки, преступные банды, всяческие ополчения и террористические организации, пишут Роберт Муггах и Джон Салливан в статье для издания The Foreign Policy.

chensiyuan Бразильские фавелы ночью

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Этот взрывоопасный коктейль из преступности, экстремизма и мятежа сеет хаос в районах Центральной и Южной Америки, Южнее Сахары и в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Неудивительно, что эти конфликты бросают вызов традиционным международным ответам, к которым можно отнести официальные переговоры о прекращении огня, мирные соглашения и операции по поддержанию мира. Дипломаты, военные и работники гуманитарных миссий не знают, как они должны реагировать. Проблема заключается в том, что угрозы, исходящие от перечисленных негосударственных субъектов, реальны, но до сих пор международным сообществом не разработано общепринятой лексики или правовой базы для устранения этих угроз.

Мексика сегодня находится на переднем крае расширяющихся криминальных войн. По оценкам государственных органов, 40% территории страны сталкиваются с серьезными проблемами в сфере безопасности, включая убийства, похищения и перемещение населения. Такие штаты, как Герреро, Мичоакан, Тамаулипас и Веракрус, парализованы организованным насилием. Сотрудники правоохранительных органов постоянно находят там массовые захоронения. После того, как в 2006 году бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон усилил борьбу с наркоторговлей, жестокие столкновения между мексиканскими военными, полицией, картелями и преступными группировками привели к гибели по меньшей мере 200 тыс. человек. В 2017 году в Мексике зарегистрировали более 29 тыс. убийств, но в 2018 году убийств стало еще больше. Из-за эндемичного насилия и постепенного исчезновения правительственного контроля в районах, охваченных преступностью, целые города перешли под управление параллельных правительств, состоящих из криминализованных политических и административных структур.

chensiyuan Бразильские фавелы ночью

В Бразилии тем временем обширные районы крупнейших городов находятся под контролем конкурирующих наркокартелей. Сан-Паулу, по всей видимости, полностью находится под управлением криминальной организации «Первая столичная команда» (First Capital Command, или PCC). А в небольших городах на севере и северо-востоке Бразилии банды начинают сражаться за господство в фавелах. Уже сейчас они эффективно управляют государственными тюрьмами. Криминальные элементы всячески пытаются влиять на выборы путем покупки и продажи голосов. Организованное и межличностное насилие в 2017 году привело к гибели 64 тыс. граждан Бразилии. Вооруженные силы страны уже неоднократно пытались остановить расширяющийся хаос.

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Хуже всего то, что латиноамериканские вооруженные группы становятся транснациональными. Например, ряд криминальных группировок из Бразилии расширили свое влияние за пределы страны. PCC превратилась в самую известную группировку в сфере торговли наркотиками в Латинской Америке. PCC работает по меньшей мере в семи странах Южной Америки. Аналогичным образом, в таких мегаполисах, как Кейптаун, Лагос и Карачи, банды вербуют детей-солдат для участия в битвах и обслуживания быстро развивающейся трансграничной торговли наркотиками, минералами и людьми.

Сегодняшние криминальные войны возвращают нас в эпоху, предшествующую Вестфальской системе международных отношений, в эпоху бесконечного конфликта между феодальными королевствами и группами мародеров и бандитов. Это отчасти объясняет то, почему в нынешних условиях нормы, разработанные для урегулирования вооруженного конфликта между современными государствами, оказываются малоэффективными.

В классическом представлении преступные группы, включая наркокартели, мафиозные группировки и различные банды, не являются политическими субъектами, формально способными вести войну. Следовательно, они не могут рассматриваться в качестве одной из враждующих сторон и нести ответственность за военные преступления. Тем не менее, все чаще такие группы добиваются существенных политических целей, начиная с выборов коррумпированных чиновников и заканчивая созданием автономных религиозных государств. Более того, они могут управлять и контролировать определенную территорию, предоставлять помощь и общественно полезные товары, а также взимать налоги или вымогать деньги у населения, находящегося под их контролем. Данные группировки часто вступают в сговор с коррумпированными солдатами, полицией, тюремными надзирателями и таможенниками для расширения своего влияния.

Цитата из хф Криминальное чтиво. реж Квентин Тарантино. 1994. США Целятся

Криминальные войны не прекращаются, поэтому членам ООН и международному гуманитарному сообществу следует уточнить, является ли преступность с высокой интенсивностью исключительно внутренней проблемой, с которой должны разбираться правоохранительные органы, или это проблема международного уровня. Если будет достигнут консенсус по данному вопросу, то могут последовать международные вооруженные вмешательства для подавления деятельности влиятельных и высокоорганизованных преступных группировок.

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Современные конфликты с участием картелей, банд и боевиков не вписываются в общепринятое определение войны, поэтому необходимо разработать комплексный подход, который соответствовал бы реалиям сегодняшнего дня. Если международное сообщество не сможет соотнести криминальные войны с классическим представлением о войне, то негативные гуманитарные и политические последствия продолжат нарастать.