Chatham House: Нападки Болтана на Гаагу будут иметь неприятные последствия

Максим Исаев, , 08:54 — REGNUM

Недавно советник по национальной безопасности США Джон Болтон обвинил Международный уголовный суд (МУС) в попытке осудить «американских патриотов за то, что они, предположительно, совершали пытки и другие виды насилия над пленными во время вторжения США в Афганистан в 2003 и 2004 годах. Такие нападки члена администрации США не пройдут незамеченными и могут иметь неприятные последствия для самого Вашингтона, пишет Макс дю Плессис в статье британского аналитического центра Chatham House.

Автор отмечает, что Болтон не впервые выступает против МУС: статут суда США подписали еще во время правления президента Билла Клинтона, Болтон, занимавший тогда пост заместителя государственного секретаря в администрации Джорджа Буша — младшего, вывел США из-под действия этой организации. Когда же в 2002 году суд начал свою работу, Болтон совершил одно из своих «самых достойных достижений» — он добился заключения около 100 двусторонних соглашений с другими странами, в рамках которых они отказывались от передачи американских военнослужащих в руки МУС. В последние годы администрации Барака Обамы отношения между США и МУС улучшились, и Вашингтон стал предлагать помощь и поддержку суду. Из-за нападок Болтона непосредственно на суд и его сотрудников на достигнутом прогрессе можно ставить крест.

Среди предложенных Болтоном методов — и заключение более жестких двусторонних соглашений, запрещающих странам передавать американских граждан в МУС, и запрет на въезд в США для судей и прокуроров МУС, и введение санкций в отношении их средств в финансовой системе США, и преследование их в уголовных судах США, и угроза прекращения оказания иностранной помощи тем странам, которые сотрудничают с МУС.

Высказанные Болтоном угрозы не мелочь, они могут подорвать работу суда, призванного преследовать тех, кто совершает самые тяжкие преступления. В частности, если обвинители и судьи МУС не смогут въехать в США, где выполняется важная часть их работы. Более того, ряд дел в МУС направили и сами США. Среди них и расследование военных преступлений в Судане, а также преступления, в которых обвиняется ливийский лидер Муаммар Каддафи. Не стоит забывать, что заседания Ассамблеи государств — участников МУС проводятся каждый год в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Теперь же эти заседания, возможно, придется проводить в другом месте, если судьям и сотрудникам МУС будет грозить арест.

К тому же в случае с расследованием предполагаемых военных преступлений американских военнослужащих во время вторжения в Афганистан МУС не действовал по собственной инициативе. Например, «свидетельства жертв» представил в МУС Центр конституционных прав от имени двух своих клиентов, Шаркави аль-Хаджа и Гилда Хасана Дюрана, подчеркнув важность расследования МУС серьезных преступлений должностных лиц США, совершенных после терактов 11 сентября. По данным центра, как аль-Хадж, так и Дюран были задержаны ЦРУ в рамках проведения секретных операций или задержаны другими странами, после чего они были подвергнуты жесткому обращению, в том числе пыткам.

Хотя США не являются участниками статута МУС, этого нельзя сказать об Афганистане, и поэтому суд имеет юрисдикцию в отношении граждан США, которые предположительно совершили зверства на территории этой страны. И следует отметить, что следствие включает в себя расследование любых зверств, совершенных как «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и афганскими силами безопасности в тот же период. Иными словами, нападки на работу МУС зиждятся на шаткой основе. Более того, выпады Болтона поднимают ряд важных вопросов международного права.

Прежде всего, действия Вашингтона против МУС могут оказаться незаконными, если учесть, что США обязаны предоставлять судьям и другому персоналу МУС по меньшей мере некоторые привилегии и неприкосновенность в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН от 1947 года между ООН и США. Также члены МУС от отдельности или коллективно могут принять ответные меры.

Более того, в связи с этим заявлением другие комментарии Болтона о ЕС не останутся без внимания. Так, он утверждал, что ЕС — это регион, в котором «сильна догма глобального управления». Вероятно, в Вашингтоне еще узнают, насколько сильна эта «догма».

Так, пока США будут воздерживаться от участия в МУС, открытыми для ЕС и других регионов остаются позиции в центре международного режима уголовного правосудия, как было в случае с подходом Вашингтона к вопросу изменения климата, благодаря чему можно создать сеть партнерских отношений с другими аналогичными организациями и компенсировать отказ от участия США.

Кроме того, хотя МУС как институт имеет большое число критиков и нуждается в доработке, благодаря речи Болтона этот первый в мире постоянно действующий международный уголовный суд может получить нужную ему поддержку. Наконец, какими бы ни были противоречия между отдельными государствами и МУС, их может затмить взаимное желание дать отпор давлению со стороны администрации Трампа и поддержать верховенство международного права.