В адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди все чаще звучат обвинения в популизме и отказе от экономических реформ. Обозреватель Садананд Думе в своей статье в Wall Street Journal заявил, что в преддверии выборов 2019 года Моди делает заявления, которые больше подошли бы латиноамериканскому популисту, чем политику, выступающему за поддержку бизнеса. Несомненно, правительство Моди разочаровалось в приватизации государственных предприятий. Оно решило увеличить импортные пошлины и расширить схемы социального обеспечения, пишет Сринивас Тирувадантай в статье для издания The Foreign Policy.

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Нельзя судить о политике Моди только по отказу от приватизации государственных предприятий и расширению социальной поддержки. Такой подход не учитывает более широкий набор стратегий, которые способствуют созданию здоровой рыночной экономики. К тому же в стране, в которой по-прежнему проживает большое количество бедных людей, расширение программ социального обеспечения для удовлетворения основных потребностей нуждающихся граждан Индии при сохранении уровня государственных расходов и дефицитов вряд ли можно отнести к популизму.

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Это правда, что прогресс Индии после победы Моди на выборах 2014 года нельзя назвать быстрым, однако за последние 40 лет постепенные реформы в сочетании с защитой благосостояния привели к экономическому росту и устойчивому снижению уровня бедности, экономика стала более устойчивой.

Разговоры о приватизации начались в 1980-х годах. Тогда Вашингтон призывал к отказу от государственного контроля над бизнесом, снижению торговых барьеров и продвижению налоговой дисциплины. В то время предприятия государственного сектора Индии были огромными, на их долю приходилось около трети несельскохозяйственного ВВП страны. Более того, в Индии существовали обширные торговые барьеры и имела место безудержная фискальная расточительность, а дефицит бюджета в конце 1980-х годов превышал 7% ВВП. Тридцать лет спустя влияние предприятий государственного сектора Индии сократилось, сейчас на их долю приходится 14% несельскохозяйственного ВВП.

На международном фронте в последние несколько десятилетий экономика Индии превратилась из относительно закрытой в одну из наиболее открытых экономик в мире. Отношение экспорта/импорта к ВВП составляет 41% — это выше, чем во многих других крупных развивающихся странах, включая Китай. В 1980-х годах это соотношение составляло около 15%.

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Недавнее решение правительства Моди об увеличении импортных пошлин на некоторые товары было негативно встречено многими экспертами, однако стоит отметить, что Индия обладает третьим по величине дефицитом торгового баланса после США и Великобритании. Недавнее повышение пошлин можно рассматривать как реакцию на увеличивающийся торговый дефицит.

Экономисты считают, что правильная политика заключается в поощрении экспорта, а не в борьбе с импортом. Однако на фоне стабилизации процесса глобализации и офшоринга, а также растущей напряженности в торговле, не стоит ожидать быстрого увеличения индийского экспорта. Альтернативой пошлинам, препятствующим импорту, могло бы стать ослабление экономики Индии и падение стоимости рупии, что привело бы к подорожанию импорта и снижению стоимости экспорта. Однако такая альтернатива не кажется политически приемлемой, поэтому индийское правительство решило увеличить пошлины на импорт.

Помимо увеличения эффективности социальной поддержки, правительство Индии также предприняло шаги, чтобы удостовериться в том, что у него будет достаточно денег для финансирования программ социального обеспечения. В Индии уже давно существует проблема неуплаты налогов, но за последние два года индийская налоговая база увеличилась более чем на 50% благодаря двум политическим инициативам. В июле 2017 года правительство ввело единый налог на товары и услуги, объединив огромную совокупность государственных и местных косвенных налогов. Многие предприятия, которые ранее уклонялись от уплаты налогов, начали выплачивать государственный сбор.

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Демонетизация — еще одна политическая инициатива, которая расширила налоговую базу. 8 ноября 2016 года правительство вывело из обращения 86% индийской наличности. Это было сделано в рамках борьбы с черным налом. Данная мера привела к резкому увеличению налоговых поступлений.

Ajay Goyal Правление Монетного двора Индии

Конечно, Индии предстоит сделать гораздо больше для создания более благоприятных условий для бизнеса, однако постоянно обращая внимание на те или иные недостатки страны, можно упустить из виду важные уроки, которые следовало бы извлечь из индийской демократии и капитализма. Чтобы защитить свободный капиталистический рынок от разрушительного популизма, нам нужно больше демократии и мягкие формы популизма.