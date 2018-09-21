Project Syndicate: Чем ответит КНР на новые торговые пошлины США?

Максим Исаев, , 08:05 — REGNUM

Если Китай предпримет действия в ответ на новые американские пошлины, отказавшись от экспорта промежуточных товаров американским производителям, экономике США будет нанесен серьезный ущерб, однако экономика КНР в этом случае понесет еще большие издержки, пишет Минксин Пай в статье для издания Project Syndicate.

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Теперь, когда администрация президента США Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд, можно сказать, что торговая война между США и КНР перешла в новую фазу. Если Китай нанесет ответный торговый удар, то понесет большие потери, чем США. В 2017 году Китай экспортировал в США товары на сумму в $506 млрд, в то время как американский импорт КНР составил всего $130 млрд. Это указывает на то, что в торговой войне Китай быстро начнет уступать США, не имея шансов на мощное противодействие.

Внимание СМИ привлекала идея, которую предложил бывший министр финансов КНР Лу Дживэй, который в настоящий момент возглавляет национальный пенсионный фонд. В своей речи на Форуме по развитию Китая Дживэй предложил отказаться от экспорта товаров, в которых нуждаются американские компании, чтобы нанести серьезный удар по цепочкам поставок. Такой маневр стал бы достаточно болезненным для экономики США.

Действительно, многие товары, произведенные в Соединенных Штатах, сильно зависят от импорта китайских промежуточных товаров. Если КНР перекроет эти поставки, то американские компании, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не смогут найти альтернативные источники промежуточных товаров, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако экономика КНР может столкнуться с еще большим ущербом, поскольку китайские предприятия также критически нуждаются в промежуточных товарах из США, альтернативу которым Китай вообще не сможет найти.

Конечно, сторонники Дживэя хорошо понимают, что Китай серьезно пострадает, но они верят в принцип «взаимного гарантированного уничтожения», согласно которому нападение может привести к взаимному уничтожению страны, которая подвергается нападению, и страны, которая это нападение осуществила.

Принцип взаимного гарантированного уничтожения помог сохранить мир в период холодной войны между США и СССР, поскольку обе державы понимали, что в случае ядерного удара неминуемо последует ответный ядерный удар. Однако торговля — это не ядерная война, к тому же США обладают гораздо более крупным торговым арсеналом, чем КНР. Если есть хоть малейшее сомнение в неминуемости взаимного уничтожения, то данный принцип перестает работать.

Наиболее значимым промежуточным продуктом для китайских компаний являются американские усовершенствованные полупроводниковые чипы. В апреле 2018 года США запретили продажу таких чипов китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE из-за нарушений американских экспортных правил. Практически сразу все операции ZTE были заблокированы. Если бы компания ZTE не выплатила штраф в размере $1 млрд и не согласилась строго соблюдать экспортные правила США, то компания ZTE прекратила бы свое существование.

Помимо блокирования поставок продвинутых микрочипов, правительство США может приказать Boeing и United Technologies отказаться от продаж КНР реактивных двигателей и деталей к ним. Такое решение существенно подорвало бы позиции флота коммерческих самолетов КНР. США также могут запретить Google осуществлять поддержку программного обеспечения для смартфонов Android в Китае. Все это вместе взятое нанесло бы гораздо более серьезный ущерб экономике Китая, чем США.

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Однако прямые экономические издержки подобных действий — это только начало. Дальнейшие ответные шаги, предложенные бывшим министром экономики КНР, лишь ускорят процесс экономического разъединения двух стран и уменьшение их зависимости друг от друга. Этот процесс мог бы порадовать американских военных и представителей национальной безопасности США, полагающих, что такой «развод» ограничит рост китайской мощи. Однако этот процесс несет миру серьезную опасность, поскольку разворачивающийся стратегический конфликт между США и Китаем больше не будет сдерживаться совместными экономическими интересами.

Хорошей новостью является то, что лидеры КНР — это реалисты, которые, вероятно, придут к выводу, что, столкнувшись с гораздо более сильным противником, не стоит делать ставку на принцип взаимного уничтожения. Вместо этого Китай должен инициировать прекращение огня и начать мирные переговоры.