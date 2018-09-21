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National Interest: Почему США должны усилить давление на КНДР?

Политика

КНДР продолжает распространение обычного оружия и оружия массового уничтожения, которое может оказаться в руках худших режимов в мире

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National Interest: Почему США должны усилить давление на КНДР?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северокорейские солдаты

Александр Белов, 21 сентября 2018, 07:21 — REGNUM  

В настоящий момент КНДР и Южная Корея обсуждают декларацию об окончании Корейской войны 1950−53 годов и настаивают на том, чтобы США присоединились к мирным усилиям двух стран. Вашингтону не следует забывать, что, несмотря на временное прекращение ядерных и ракетных испытаний, КНДР представляет одну из самых опасных угроз в мире. Участие США в декларации о «прекращении войны» не имеет смысла, поскольку ООН поддержало Южную Корею в период войны, назвав КНДР враждебным агрессором. В резолюции ООН содержался призыв защитить Южную Корею от действий КНДР, США всего лишь возглавили противостояние Северной Корее. Пхеньян должен убедить членов ООН в том, что КНДР больше не является враждебной державой. Пхеньяну будет трудно это доказать, учитывая растущий ядерный потенциал КНДР и программу по созданию баллистических ракет, которые представляют угрозу для Сеула и Токио. Однако это лишь одна сторона медали, хуже всего то, что КНДР продолжает распространение обычного оружия и оружия массового уничтожения, которое может оказаться в руках худших режимов в мире, пишет Дэн Блюменталь в статье для издания The National Interest.

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В новой книге ведущего эксперта по Северной Корее Брюса Брехтеля говорится о распространении северокорейского оружия на Ближнем Востоке и в Африке, которое способствовало росту нестабильности и насилия, также в книге прослеживается история отношений между КНДР, Ираном и Сирией. Сейчас хорошо известно об истории передачи северокорейских технологий для создания ядерного объекта в Сирии. Однако все почему-то забыли, что израильская разведка упустила из виду передачу этих технологий и спохватилась, когда было уже слишком поздно. Лишь недавно Израиль нарушил молчание, рассказав о деталях операции 2007 года по уничтожению сирийского ядерного реактора. Израиль продемонстрировал то, что он очень поздно обнаружил военный объект и как мало об этом знали Соединенные Штаты.

Очень сложно отследить деятельность КНДР в сфере распространения оружия. КНДР разработала сложную сеть подставных компаний, которые обеспечивают финансирование и передачу военных технологий, поставляют части баллистических ракет и элементы оружия массового уничтожения, которые затем используются северокорейскими учеными для создания оружия на территории того или иного государства. Израиль напал на след ядерного объекта в Сирии только после того, как в КНДР в результате взрыва в поезде погиб сирийский ученый-ядерщик.

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Северокорейская ракетная установка
Stefan Krasowski
Северокорейская ракетная установка

Сирийско-северокорейское ядерное сотрудничество, похоже, началось в конце 1990-х годов. Завершение работ по созданию реактора произошло в 2005−07 годах, в момент, когда Соединенные Штаты пытались убедить КНДР в добровольном отказе от оружия массового уничтожения, сняв санкции и пообещав дипломатическое признание.

КНДР также сотрудничает и с другими странами, включая Ирак и Иран. Пхеньян занимает центральное место в сирийской программе по разработке химического оружия. Северная Корея также поддерживает военные программы Ирана, который, по-видимому, является крупнейшим клиентом Северной Кореи. КНДР может ежегодно продавать Ирану обычное оружие и оружие массового уничтожения на сумму в $3 млрд, включая элементы ракет и подземных ядерных установок. Учитывая прошлые промахи, конгресс должен надавить на разведывательное сообщество США, чтобы получить информацию о северокорейских поставках другим режимам-изгоям. Бессмысленно возобновлять давление на Иран и одновременно с этим ослаблять давление на одного из его крупнейших поставщиков — Северную Корею.

Информация, предоставленная Израилем об уничтожении ядерного объекта в Сирии, не внушает уверенности в том, что Пхеньян прекратил свою деятельность по распространению оружия в период прохождения межкорейского саммита и саммита с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на прекращение испытаний ракетного и ядерного оружия, северокорейский лидер Ким Чен Ын не может отказать себе в доходе, который приносит деятельность по распространению оружия. Сообщение об увеличении производства расщепляющегося материала в КНДР вызывает опасение, поскольку этот материал могут продать одним из худших режимов в мире.

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Военный парад в Пхеньяне
Stefan Krasowski
Военный парад в Пхеньяне

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Единственной стратегией, которая не предполагает смены режима и дает возможность остановить поток распространения, является стратегия максимального давления, в рамках которой Вашингтон должен сфокусировать свое внимание на всех компаниях, принимающих участие в распространении, и использовать дипломатию, чтобы другие страны перестали рассматривать Северную Корею как нормальную страну, поскольку она использует свои посольства для реализации целей распространения.

Администрация Трампа в отличие от предыдущих администраций зашла гораздо дальше в своей кампании глобального давления на КНДР. Если бы эта кампания не была приостановлена, она могла бы привести к краху Ким Чен Ына. Трамп также продвинулся дальше в рамках личной дипломатии. Администрация Трампа могла бы вернуться к усиленной версии максимального давления для ослабления северокорейского режима, тогда у мира появился бы шанс на ликвидацию угрозы со стороны КНДР, поскольку северокорейский лидер никогда добровольно не откажется от своего оружия или его распространения.

regnum author Александр Белов
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