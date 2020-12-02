Москва, 2 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. В Москве за десять лет очередь на улучшение жилищных условий уменьшилась почти в три раза, сообщается на портале мэра столицы.

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По данным на начало 2010 года, в очереди стояли 136,7 тыс. семей, к декабрю 2020 года список сократился почти втрое и составил 50,6 тыс. семей. 65% квартир, предоставляемых очередникам, находится в новостройках.

За 2020 год объем жилого фонда в новостройках для очередников увеличился на 1100 квартир в 17 домах, что 10% больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году 2,5 тыс. семей из Москвы вместо бесплатных квартир получили субсидии для покупки жилья.

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