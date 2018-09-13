Учёба в вузах и дизтопливо значительно подорожали в Красноярском крае

Красноярск, , 08:35 — REGNUM В Красноярском крае за год (август 2017 года — август 2018 года) значительно подорожали 11 наименований товаров и услуг — более чем на 20%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 сентября, в Красноярскстате.

В частности, обучение в негосударственных, государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования выросло в цене на 57,9% и на 37,5% соответственно. На 49,5% за этот период подорожало газовое моторное топливо. Выросли цены на столовую свёклу (на 40,3%), пшено (на 39,2%), свежие огурцы (на 34,7%), морковь (на 23,3%), лимоны (на 22,3%). Также за год в крае подрожали наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 33,4), древесностружечные плиты (на 29%), дизельное топливо (на 20,6%).

В целом, по данным статистиков, за год в регионе цены на потребительском рынке увеличились на 2,8%.

Напомним, по данным Новосибирскстата, в августе текущего года среди регионов Сибири дизельное топливо дороже всего стоило в Забайкальском крае — 48,59 рубля за литр. Самая низкая цена была зафиксирована в Алтайском крае — 43,77 рубля. В Красноярском крае в августе литр дизтоплива продавался за 46,16 рубля.

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