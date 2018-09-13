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Зачем Минэнерго намеревается субсидировать цены на бензин досрочно

Экономика

Досрочное субсидирование нефтяников рассматривают как одну из мер по сдерживанию цен на бензин, но нефтяные компании при этом получат ещё больше сверхдоходов

Зачем Минэнерго намеревается субсидировать цены на бензин досрочно
Easedale
Бензин

Москва, 13 сентября 2018, 06:58 — REGNUM  Обсуждаемое в Минэнерго досрочное субсидирование цен на бензин (не с января 2019 года, а с октября 2018 года), поможет сдержать их рост, но при этом вертикально интегрированные нефтяные компании получат ещё большую прибыль, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил, что вопрос этот обсуждался 12 сентября на комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.

«Надеюсь, намерение правительства начать субсидировать цены на бензин уже с октября 2018 года сдержит цены на внутреннем рынке. Но для частного бизнеса в первую очередь важнее сохранить мелкооптовые цены. Мы заметили, что за последние буквально 2−3 недели они практически вернулись к майским максимальным ценам, и это сильно настораживает. Обращения со стороны частных операторов и Российского топливного союза к регуляторам привели к тому, что комиссия под руководством Дмитрия Козака приняла и рекомендует правительству пойти на такой шаг, чтобы субсидировать нефтяникам те выпадающие доходы, которые бы они могли заработать на экспорте», — подчеркнул Юрий Матвиейко.

Вместе с тем он полагает, что такая политика приведёт к тому что нефтяные компании в очередной раз получат сверхдоходы не только от высокой цены на нефть, но и от цены на внутреннем рынке.

«Соответственно, это выпадающие доходы федерального бюджета. Кроме того, наблюдается интересная закономерность: с июня 2018 года правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо (на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно) в обмен на обещания руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен на АЗС, но те сейчас ровно на эти же суммы стали зарабатывать на топливе больше, чем зарабатывали в июне.

Поэтому полагаю, что досрочное субсидирование цен на бензин для обычного обывателя — это хорошо, а для федерального бюджета — не очень. Что касается частных АЗС, важнее оставить им хоть какую-до доходность, чтобы рынок нефтепродуктов в стране был стабилен», — резюмировал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на федерального чиновника и неназванные источники, близкие к правительству, сообщило что Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 года, а уже с октября 2018 года. Речь идет о введении так называемой демпфирующей надбавки. Этот финансовый инструмент позволит нефтяным компаниям получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.

Более разумный подход к регулированию озвучивает Минфин, полагая, что в условиях аномально высоких показателей доходности нефтяных компаний, затраты на решение общественной задачи по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне должны быть разделены между бизнесом и государством.

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Бензиновый ажиотаж
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