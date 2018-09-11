«Можете бросать в меня камни»: мэр Абакана заступился за главу Хакасии

Абакан, , 12:54 — REGNUM Хакасия замерла в ожидании второго тура губернаторских выборов. Результаты первого стали для региона неожиданностью: действующий глава Виктор Зимин («Единая Россия») с треском проиграл молодому коммунисту Валентину Коновалову, получив 32,42% голосов (у кандидата от КПРФ — 44,81%).

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Эти сенсационные результаты прокомментировал мэр Абакана Николай Булакин. Кстати, сам он сумел переизбраться без проблем. За него свои голоса 9 сентября отдали 77,63% избирателей.

Эмоциональный комментарий Булакина приводится на официальном сайте администрации Абакана. Он, попросив понять его непредвзято, заявил, что в последнее время прорабатывал с Виктором Зиминым «много финансовых проектов, которые поддержаны, но требуют дальнейшей проработки в самых верхах».

«Президент подписал ряд основополагающих финансовых документов, которые, конечно, требуют от нас совместных усилий, совместного финансирования, и давайте говорить прямо: сейчас эти проекты подвисли», — говорит Булакин, уточняя, что имеет в виду строительство «гигантской и дорогой» школы в Абакане, строительство крытой ледовой арены, электробусы.

Мэр Абакана заявил, что итоги выборов также поставили под сомнение взаимодействие региона с крупным налогоплательщиком, в результате чего бюджет города может лишиться миллиардов.

«Можете меня осуждать, можете бросать в меня камни, но я — прагматик, в бюджете города нужны финансы. Мы зарабатываем сами. Всю свою управленческую жизнь я занимался этим вопросом. И сейчас под угрозой срыва стоит вопрос — будут ли такие ресурсы, финансы (а только на 2019 год — это миллиард двести). Поэтому прошу ко всему отнестись без эмоций, вдумчиво и серьёзно», — подытожил Николай Булакин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования, помимо выборов главы, состоялись выборы депутатов Верховного совета (парламента) региона, мэра и депутатов горсовета Абакана.

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Что касается второго тура выборов главы Хакасии, он должен состояться 23 сентября. Однако сегодня, 11 сентября, СМИ сообщили о том, что глава республики Виктор Зимин может покинуть свой пост до второго тура.

В частности, по данным источника издания «Ведомости», администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура, так как ситуация в регионе является неуправляемой.

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