Одной из особенностей эпохи президента США Дональда Трампа является то, насколько сильно изменилась американская политика по отношению к Китаю. Еще в 2016 году экс-президент США Барак Обама утверждал, что слабый Китай, не способный к участию в решении глобальных проблем, представляет большую угрозу, чем сильный и потенциально агрессивный Китай. Администрация Трампа, напротив, внесла Китай в список главных внешнеполитических и геоэкономических угроз. Трамп называл Пекин непримиримым экономическим конкурентом, даже когда пытался подружиться с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Хал Брэндс в статье для американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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В целом всего несколько лет назад Китай рассматривали в Вашингтоне прежде всего как сложного, но важного партнера, которого, возможно, все еще удалось бы кооптировать в международную систему под руководством США. Сегодня Вашингтон относится к КНР прежде всего как к дестабилизирующей силе и ревизионистской державе.

В условиях хаоса, который устроил Трамп, довольно трудно определить, что изменилось раз и навсегда, а что изменилось только временно. Тем не менее трансформация в представлениях США о Китае, похоже, будет оказывать влияние на политику США и после ухода Трампа. Опросы показывают, что американская общественность стала более скептически относиться к намерениям Китая. В 2016 году 82% граждан США включили продолжающееся военное наращивание Китая в список серьезных и очень серьезных проблем. В последнее время, с 2017 по 2018 год, число американцев, рассматривающих Китай в качестве непосредственной угрозы, утроилось.

White House Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

В течение последних 25 лет существовал двухпартийный консенсус относительно необходимости интенсивного взаимодействия с Пекином. Теперь можно увидеть контуры зарождающегося, если уже не оформившегося, консенсуса, подчеркивающего необходимость более жесткой конкуренции с КНР. Оформление нового консенсуса началось с осознания угроз для национальной безопасности, исходящих от КНР. Между Трампом и государственным департаментом нередко возникали противоречия относительно внешнеполитической повестки дня, однако, когда дело доходит до Китая, большинство членов этого учреждения в целом согласны с политикой Трампа.

Зарождающийся консенсус в отношении Китая также отражает тот факт, что Пекин стал представлять собой серьезную идеологическую угрозу. В 1990-х и начале 2000-х годов считалось, что идеологический конфликт ушел в прошлое, потому что Пекин в конечном счете пройдет путь экономической и политической либерализации. Сейчас данный либеральный сценарий отложен в сторону.

В настоящее время Китай превратился в большую экономическую угрозу для США, поскольку заставляет иностранные компании передавать Пекину технологии в обмен на доступ к китайскому рынку, а также предпринимает шаги по ослаблению промышленной и технологической базы США. В рамках программы «Сделано в Китае — 2025» Китай стремится занять лидирующие позиции в сфере инновационных технологий. Ситуация осложняется техно-утопизмом и постнационализмом некоторых ключевых сегментов американского делового сообщества. Например, компания Google отказалась продолжить сотрудничество с правительством США в рамках использования искусственного интеллекта для повышения эффективности американских беспилотных летательных аппаратов, однако проявила готовность тайно работать с китайским правительством в создании поисковой системы, подконтрольной цензуре.

Martin Abegglen Made in China

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В США присутствует особый вид корпоративной нравственной неграмотности, который, с одной стороны, выражается в отказе от сотрудничества с Пентагоном, а с другой — в готовности содействовать авторитарному китайскому режиму в укреплении его власти. Такой подход недальновиден, поскольку американские фирмы окажутся в проигрыше, если Китай превратится в технологическую, экономическую и геополитическую державу следующего века. К тому же подобный подход американских корпораций подрывает национальную стратегию, опирающуюся на инновации в частном секторе для повышения возможностей национальной безопасности США. Также это усложняет процесс калибровки экономического взаимодействия между США и КНР для ограничения опасных зависимостей.

В настоящий момент в США оформляется новый консенсус относительно необходимости более жесткого отношения к Китаю, чем в минувшие десятилетия. Но этот консенсус по-прежнему не является достаточно широким или достаточно сильным для эффективного ответа на вызов со стороны Китая.