Максим Исаев, , 08:05 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и его мексиканский коллега Энрике Пенья Ньето недавно объявили об урегулировании основных пунктов в рамках пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Существующее соглашение претерпело ряд незначительных изменений, включая теоретическое возвращение более «высокооплачиваемых» рабочих мест обратно в США, пишет Маршалл Ауэрбэк в статье для издания Asia Times.

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Все достигнутые преимущества хорошо смотрятся на бумаге, но как обстоят дела в реальности? Новое улучшенное соглашение НАФТА не принесет существенной пользы, даже если Канада в конечном итоге подпишет новую версию соглашения. Данное соглашение — это всего лишь перестановка мебели на «Титанике» под названием американское производство в XXI веке. Данный сектор экономики был опустошен политикой глобализации и офшоринга.

2 Keepscases НАФТА

Кроме того, остатки производства испытывают всё большее негативное влияние Пентагона. Компании, которые в значительной степени зависят от военного спроса, постепенно теряют способность конкурировать на глобальных рынках.

В 1980-х годах американский профессор экономики Сеймур Мелман одним из первых заявил о том, что огромное количество исследований и разработок министерства обороны, перекачиваемых в экономику США, фактически подавило инновации и конкурентоспособность американской гражданской промышленности, особенно той, которую Трамп стремится оживить за счет «реформирования» НАФТА.

Можно привести три основных причины, по которым американская гражданская промышленность была подорвана. Во-первых, огромные потоки национальных инвестиций были направлены на исследования и разработки в рамках неоправданно дорогостоящих оборонных программ. Бывший американский конгрессмен Майк Лофгрен указал на эту проблему, процитировав результаты исследования Университета штата Массачусетс, в котором указано, что сопоставимые расходы в гражданскую промышленность позволили бы увеличить численность рабочих мест на 35%-138%. США потеряли инженеров, способных создавать инновации в конкурентоспособных и дорогостоящих гражданских отраслях. Бюрократизированная система управления, навязанная министерством обороны своим подрядчикам, полностью разрушила эффективное управление в большинстве отраслей американской промышленности.

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Давайте перейдем к деталям достигнутого между США и Мексикой соглашения в сфере автомобильной промышленности, которая составляет большую часть НАФТА. Согласно новой сделке, 25% автомобильных компонентов можно производить за пределами Северной Америки, а раньше было 37,5%. Стоит отметить, что 25% — это достаточно большая доля от производства автомобильных компонентов, большую часть которых изготавливают в ЕС, особенно это касается дорогостоящий автомобильных компонентов, включая двигатели и трансмиссию. Новое соглашение не особо повлияет на неамериканских автопроизводителей.

Кроме того, большая часть автомобильных компонентов, которые производят в ЕС, относятся к высшему звену цепочки добавленной стоимости. Конечно, рабочие, производящие двигатели и трансмиссии, получают больше $16 в час. Однако в новом соглашении между США и Мексикой сумма в $16 в час приводится в качестве доказательства того, что удастся восстановить более «хорошие рабочие места для трудящихся». С каких это пор $16 в час стали пределом мечтаний американских работников автомобильной промышленности?

Если говорить о фактах, то $16 в час — это сумма, которая всего на 27% превышает установленный федеральный порог бедности в 2018 году для семьи с двумя детьми. Хуже того, $16 в час — это сумма, которая составляет всего 54% от фактической средней почасовой платы ($29,6) за текущий год в автомобильном производстве США, согласно данным Бюро трудовой статистики за 2018 год.

Несмотря на то, что официальная цель торговых переговоров администрации Трампа — это восстановление американского производства, правда заключается в том, что производство в США в основном столкнулось с катастрофическим провалом, когда Китай вошел во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Наряду с либерализацией потоков капитала, широкое использование производственного «офшоринга», т. е. перенос производительных мощностей в Китай, привело к разрушению производственных возможностей США, а также к созданию дефицита квалифицированных кадров.

Единственным источником спроса на товары, производимые в США, являются военные. Высокотехнологичные энтузиасты любят утверждать, что министерство обороны США сыграло решающую роль в создании Силиконовой долины. Правда заключается в другом. Силиконовая долина росла, как сорняк, обходясь без оборонных инвестиций. Фактически до недавнего времени большинство успешных предприятий Силиконовой долины избегало контрактов с Пентагоном, как чёрт ладана.

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Американская промышленность претерпела двойной удар: милитаризацию и офшоринг производства. В результате милитаризации того, что осталось от американского производства, наряду с расширением транстихоокеанских цепочек поставок с Китаем, простая настройка НАФТА не поможет Трампу достигнуть его основной цели и оживить промышленность США. После вступление Китая в ВТО американская промышленность прошла «точку невозврата». Данный факт уменьшает пользу региональных торговых сделок, рассматриваемых в качестве средства переориентации многонациональных производственных сетей таким образом, чтобы создать высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места для американских рабочих.

Новая версия НАФТА, скорее всего, приведет к «закручиванию гаек» в текстильной, сталелитейной промышленности, энергетическом секторе, производстве химикатов и других промышленных отраслях США и во всём, что еще осталось от гражданской экономики.