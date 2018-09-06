Asia Times: Азия играет ключевую роль в трансформации Африки

Александр Белов, , 07:52 — REGNUM

Африка всегда отставала от других континентов по уровню международного влияния. Данный континент всегда считали отсталым, знаменитый путешественник доктор Генри Стэнли называл Африку «темным континентом», эта часть мира никогда не была в центре внимания экономически или политически, пишет Сабрина Сиддикви в статье для Asia Times.

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Чтобы сохранить политическую стабильность и бороться с необузданной бедностью, Африка нуждается в помощи со стороны более развитых стран. Несмотря на то, что континент содержит около 30% мировых запасов полезных ископаемых и углеводородов и на нем проживает почти 14% мирового населения, доля африканского континента в мировом производстве в период с 2000 по 2011 год держалась на уровне в 1%. Потребность Китая в энергии и сырье, которые необходимы для максимизации производительной мощности и ускорения экономического роста, стала благословением для африканских стран. За последние несколько десятилетий Пекин увеличил свое взаимодействие с регионом.

Осознав важность Африки, Китай начал широкомасштабную торговую деятельность, деловые отношения с континентом приобрели первоочередное значение. Первый Форум китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК) состоялся в 2000 году. С того времени многие африканские страны начали развиваться быстрее. Наконец, инфраструктурные проекты и торговые сделки с Китаем пришли на помощь забытому континенту, чтобы тот смог завоевать свои собственные позиции на глобальной карте развития.

Поскольку Китай предоставил финансирование для создания рабочих мест и повышения уровня жизни, континент постепенно претерпел экономические преобразования. Китайские инвестиции в развитие железных дорог позволили организовать доставку продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости в районы, которые ранее были недоступны. Даже сейчас асфальтированные дороги считаются роскошью во многих частях Африки. Сотрудничество в области научных исследований, технологий и инноваций также является важной особенностью китайско-африканских отношений.

Теперь, когда Китай прочно укоренился в Африке, Индия почувствовала, что оказалась в невыгодном положении и начала проявлять больший интерес к развитию Африки. Европейский союз и США не сыграли большой роли в реализации африканских инфраструктурных проектов, предоставив Китаю широкое поле возможностей. Индия, со своей стороны, пытается в настоящий момент компенсировать упущенное время и закрепиться в Африке, чтобы противостоять Китаю. Интересный момент заключается в том, что Индия решила взять на вооружение китайский подход к сотрудничеству с африканским континентом.

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Индия также проводит форум по сотрудничеству с африканскими странами каждые три года. Увеличив объем своей торговли с континентом с $6,5 млрд до почти $70 млрд в период между 2003 и 2014 годами, Индия стала самым быстрорастущим африканским партнером после Китая. Как и в Китае, у Индии существует своя альтернатива китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Индия планирует реализовать инициативу под названием Азиатско-Африканский коридор роста (AAGC). Мы видим, что присутствует определенное сходство с китайским стилем взаимодействия с африканским континентом. Однако есть и отличие. В рамках инициативы «Один пояс и один путь» предполагается создание как наземного, так и морского коридоров, а AAGC — это, по сути, всего лишь морской маршрут, связывающий Африку с Индией. Таким образом, мы наблюдаем сдержанную конкуренцию между Индией и Китаем за влияние в Африке. Однако Индии еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет восстановить утраченные позиции в Африке, а Китай уже установил тесные дипломатические и торговые связи.

Седьмой по счету Форум китайско-африканского сотрудничества, состоявшийся в Пекине на этой неделе, особенно важен для отношений между Китаем и Африкой, поскольку, во-первых, уровень форума был повышен с конференции министров до уровня саммита с африканскими лидерами. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить африканским странам $60 млрд на индустриализацию африканского континента, на котором по-прежнему более 600 млн человек не имеют доступа к электричеству, живут в условиях наличия слабо развитой инфраструктуры и примитивной транспортной системы. В 2018 году на Форуме китайско-африканского сотрудничества были определены новые перспективы развития.

Китай выделил $75 млрд в рамках помощи континенту за период с 2001 по 2011 год, чтобы африканские страны могли преодолеть огромный дефицит инфраструктуры в области энергетики и транспорта. В течение следующего десятилетия африканским странам ежегодно потребуется $90 млрд, чтобы континент смог соответствовать стандартам развитого мира. Также понадобится дополнительное финансирование на обслуживание и поддержание созданной инфраструктуры. До настоящего момента 75% китайских инвестиций приходилось всего на 10 стран Африки. В 2017 году в рамках форума по инициативе «Один пояс и один путь» торговые и экономические соглашения подписали всего два африканских государства — Кения и Эфиопия. Ожидается, что после Форума китайско-африканского сотрудничества ситуация изменится, поскольку всё большее число африканских стран готовы присоединиться к китайской инициативе «Один пояс и один путь».

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По словам эксперта из Южноафриканского института международных отношений Кобуса ван Стадена, китайская инфраструктурная инициатива, «вероятно, будет расширена с тем, чтобы охватить всю Африку». По его мнению, основное внимание Китай уделит созданию в Африке производственных мощностей. Китай реализует в Африке более 3 тыс. инфраструктурных проектов. С 2000 по 2014 год Китай предоставил африканским правительствам и государственным предприятиям более $86 млрд для обеспечения финансирования устойчивого развития. Более 10 тыс. китайских фирм ведут бизнес на континенте, треть из которых занимается производством и созданием рабочих мест для местных жителей, согласно исследованию международной консалтинговой компании McKinsey & Company за 2016 год.

Китай передает Африке технологии, создает рабочие места и повышает квалификацию рабочих. Всё это позволит постепенно вывести Африку на новый уровень, что повысит уровень жизни граждан африканских стран и принесет пользу остальному миру.