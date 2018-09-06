Африка всегда отставала от других континентов по уровню международного влияния. Данный континент всегда считали отсталым, знаменитый путешественник доктор Генри Стэнли называл Африку «темным континентом», эта часть мира никогда не была в центре внимания экономически или политически, пишет Сабрина Сиддикви в статье для Asia Times.

NASA Африка

Читайте также: Global Times: КНР и Африка должны объединиться против протекционизма

Чтобы сохранить политическую стабильность и бороться с необузданной бедностью, Африка нуждается в помощи со стороны более развитых стран. Несмотря на то, что континент содержит около 30% мировых запасов полезных ископаемых и углеводородов и на нем проживает почти 14% мирового населения, доля африканского континента в мировом производстве в период с 2000 по 2011 год держалась на уровне в 1%. Потребность Китая в энергии и сырье, которые необходимы для максимизации производительной мощности и ускорения экономического роста, стала благословением для африканских стран. За последние несколько десятилетий Пекин увеличил свое взаимодействие с регионом.

Осознав важность Африки, Китай начал широкомасштабную торговую деятельность, деловые отношения с континентом приобрели первоочередное значение. Первый Форум китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК) состоялся в 2000 году. С того времени многие африканские страны начали развиваться быстрее. Наконец, инфраструктурные проекты и торговые сделки с Китаем пришли на помощь забытому континенту, чтобы тот смог завоевать свои собственные позиции на глобальной карте развития.

Поскольку Китай предоставил финансирование для создания рабочих мест и повышения уровня жизни, континент постепенно претерпел экономические преобразования. Китайские инвестиции в развитие железных дорог позволили организовать доставку продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости в районы, которые ранее были недоступны. Даже сейчас асфальтированные дороги считаются роскошью во многих частях Африки. Сотрудничество в области научных исследований, технологий и инноваций также является важной особенностью китайско-африканских отношений.

Теперь, когда Китай прочно укоренился в Африке, Индия почувствовала, что оказалась в невыгодном положении и начала проявлять больший интерес к развитию Африки. Европейский союз и США не сыграли большой роли в реализации африканских инфраструктурных проектов, предоставив Китаю широкое поле возможностей. Индия, со своей стороны, пытается в настоящий момент компенсировать упущенное время и закрепиться в Африке, чтобы противостоять Китаю. Интересный момент заключается в том, что Индия решила взять на вооружение китайский подход к сотрудничеству с африканским континентом.

GovernmentZA Эмблема Индийско-африканского форума-саммита

Читайте также: Atlantic Council: Африка должна учесть риски, связанные с политикой КНР

Индия также проводит форум по сотрудничеству с африканскими странами каждые три года. Увеличив объем своей торговли с континентом с $6,5 млрд до почти $70 млрд в период между 2003 и 2014 годами, Индия стала самым быстрорастущим африканским партнером после Китая. Как и в Китае, у Индии существует своя альтернатива китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Индия планирует реализовать инициативу под названием Азиатско-Африканский коридор роста (AAGC). Мы видим, что присутствует определенное сходство с китайским стилем взаимодействия с африканским континентом. Однако есть и отличие. В рамках инициативы «Один пояс и один путь» предполагается создание как наземного, так и морского коридоров, а AAGC — это, по сути, всего лишь морской маршрут, связывающий Африку с Индией. Таким образом, мы наблюдаем сдержанную конкуренцию между Индией и Китаем за влияние в Африке. Однако Индии еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет восстановить утраченные позиции в Африке, а Китай уже установил тесные дипломатические и торговые связи.

Седьмой по счету Форум китайско-африканского сотрудничества, состоявшийся в Пекине на этой неделе, особенно важен для отношений между Китаем и Африкой, поскольку, во-первых, уровень форума был повышен с конференции министров до уровня саммита с африканскими лидерами. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить африканским странам $60 млрд на индустриализацию африканского континента, на котором по-прежнему более 600 млн человек не имеют доступа к электричеству, живут в условиях наличия слабо развитой инфраструктуры и примитивной транспортной системы. В 2018 году на Форуме китайско-африканского сотрудничества были определены новые перспективы развития.

Китай выделил $75 млрд в рамках помощи континенту за период с 2001 по 2011 год, чтобы африканские страны могли преодолеть огромный дефицит инфраструктуры в области энергетики и транспорта. В течение следующего десятилетия африканским странам ежегодно потребуется $90 млрд, чтобы континент смог соответствовать стандартам развитого мира. Также понадобится дополнительное финансирование на обслуживание и поддержание созданной инфраструктуры. До настоящего момента 75% китайских инвестиций приходилось всего на 10 стран Африки. В 2017 году в рамках форума по инициативе «Один пояс и один путь» торговые и экономические соглашения подписали всего два африканских государства — Кения и Эфиопия. Ожидается, что после Форума китайско-африканского сотрудничества ситуация изменится, поскольку всё большее число африканских стран готовы присоединиться к китайской инициативе «Один пояс и один путь».

Junjiewu99 Китайские юани

Читайте также: Foreign Policy: Китай поставил Африку перед рискованным выбором

По словам эксперта из Южноафриканского института международных отношений Кобуса ван Стадена, китайская инфраструктурная инициатива, «вероятно, будет расширена с тем, чтобы охватить всю Африку». По его мнению, основное внимание Китай уделит созданию в Африке производственных мощностей. Китай реализует в Африке более 3 тыс. инфраструктурных проектов. С 2000 по 2014 год Китай предоставил африканским правительствам и государственным предприятиям более $86 млрд для обеспечения финансирования устойчивого развития. Более 10 тыс. китайских фирм ведут бизнес на континенте, треть из которых занимается производством и созданием рабочих мест для местных жителей, согласно исследованию международной консалтинговой компании McKinsey & Company за 2016 год.

Китай передает Африке технологии, создает рабочие места и повышает квалификацию рабочих. Всё это позволит постепенно вывести Африку на новый уровень, что повысит уровень жизни граждан африканских стран и принесет пользу остальному миру.