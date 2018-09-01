Foreign Policy: Китай поставил Африку перед рискованным выбором

Максим Исаев, , 08:16 — REGNUM

На следующей неделе президенты и министры со всей Африки отправятся в Пекин на седьмой Форум сотрудничества Китай — Африка (FOCAC). На последнем форуме FOCAC председатель КНР Си Цзиньпин пообещал африканскому континенту огромные $60 млрд коммерческих кредитов, что значительно превосходит уровень кредитования и инвестиций США на континенте. Однако Вашингтону не стоит беспокоиться по этому поводу, по крайней мере, пока, пишут Дж. Питер Фэм, Абдул Салам Белло и Бубакар Сид Барретт в статье для американского издания Foreign Policy.

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Первый Форум сотрудничества Китай — Африка состоялся в 2000 году. С тех пор Китай превратился из незначительного игрока на континенте в крупного торгового партнера с объемом торговли почти в $200 млрд. С 2001 по 2011 год Китай также выделил $75 млрд в рамках помощи континенту, что составляет около 20% от общей суммы в $404 млрд, выделенной комитетом по содействию развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за аналогичный период. С 2001 по 2011 год США обещали Африке выделить немногим больше $90 млрд, однако китайская помощь более востребована. В отличие от западных программ помощи, которая поступает в основном в виде прямых переводов наличных денег и материальных средств, китайская помощь состоит в основном из экспортных кредитов и займов, предназначенных для развития инфраструктуры (часто с очень низкой процентной ставкой или вообще без таковой).

Китайские кредиты предоставляются в сжатые сроки, являются очень гибкими и почти не содержат никаких условий. В итоге около 15% от общей внешней задолженности стран Африки, расположенных к югу от Сахары, пришлось именно на кредиты КНР, согласно данным МВФ от 2012 года. Хотя в 2005 году китайские кредиты составляли всего 2% от общей внешней задолженности стран Африки. Согласно данным McKinsey & Co., в 2015 году на долю китайских кредитов пришлось уже около трети новых долгов, взятых на себя правительствами африканских стран.

Многие эксперты предупреждают о реальном риске китайского кредитования для африканского континента, указывая на то, что оно подрывает суверенитет Африки и интересы США в регионе. Например, в начале 2018 года бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «у китайских инвестиций действительно есть потенциал для решения проблем нехватки инфраструктуры в Африке», добавив, что подход КНР «привел к росту задолженности», практически не создав новых рабочих мест в большинстве стран Африки. Также Тиллерсон указал на то, что КНР «поощряет зависимость, используя непрозрачные контракты, хищнические методы кредитования и коррупционные сделки».

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Давайте рассмотрим ситуацию с китайским кредитованием на примере Джибути — крошечной восточноафриканской страны. С 2002 года в данной стране находится крупнейшая военная база США в Африке. Эта база используется в качестве стартовой площадки для борьбы с терроризмом в Восточной Африке и на юге Аравийского полуострова. Только за последние два года Китай предоставил Джибути $1,4 млрд — это астрономическая сумма для страны, население которой составляет около миллиона человек. Это больше трех четвертых ВВП Джибути. Пекин использовал эти деньги, чтобы открыть свою первую зарубежную военную базу, которая находится в столице страны рядом с портом, который также принадлежит Китаю и управляется им. Посол КНР в Джибути заявил, что Пекин намерен расширить свое военное присутствие в стране, независимо от того, нравится это правительству Джибути или нет.

Однако пример Джибути не отражает общую картину. Китайские кредиты по сути своей нельзя назвать хорошими или плохими, просто окончательный эффект от их использования зависит от того, как ими распорядятся африканские лидеры. Усиление конкуренции за африканские ресурсы, теоретически, может усилить переговорные возможности правительств африканских стран, что, безусловно, хорошо. Вопрос заключается в следующем: смогут ли африканские страны воспользоваться новыми возможностями, которые открывают для них китайские кредиты, или они согласятся на сделки, которые могут обеспечить краткосрочную прибыль при значительных долгосрочных затратах?

Кения, например, является хорошей иллюстрацией того, как нужно правильно использовать кредиты. В конце августа президент Кении Ухуру Кениата встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Оба лидера объявили о создании Рабочей группы по торговле и инвестициям, пообещав найти финансирование на строительство супермагистрали между столицей Найроби и портом Момбаса. Затем Кениата отправится на Форум сотрудничества Китай — Африка. Ожидается, что он подпишет с КНР дополнительные соглашения, помимо строительства железной дороги между Найроби и портом Момбаса. Супермагистраль, финансируемая США, дополненная железнодорожной инфраструктурой, финансируемой КНР, расширит возможности Кении в международной торговле. Однако вопрос заключается в том, последуют ли примеру Кении лидеры других африканских стран? Учитывая то, что китайский подход не предусматривают практически никаких обязывающих условий, плохое управление и безответственная фискальная политика африканских лидеров может действительно привести к катастрофе. Африканские правительства также могут полностью отказаться от западной помощи в пользу помощи из КНР, поскольку, для того, чтобы получить западные кредиты, придется выполнить многочисленные условия.

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Если африканские страны грамотно подойдут со стратегической точки зрения к использованию китайской помощи, то это может не только помочь континенту построить необходимую энергетическую и дорожную инфраструктуру, но и стимулировать экономический рост. По оценкам Всемирного банка, если бы регион смог просто поднять уровень своей инфраструктуры до среднего уровня инфраструктуры остальной части развивающегося мира, ВВП на душу населения увеличивался бы на 1,7 процентных пункта в год.

Мир только выиграет от деятельности Китая в Африке. Китай является единственным глобальным актором, который реально способен решить инфраструктурные проблемы Африки, особенно в области энергетики и транспорта. Однако партнерство будет эффективным только в том случае, если инфраструктурные проекты, которые Китай возьмется финансировать, будут высококачественными, коммерчески обоснованными, социально-ответственными и хорошо управляемыми.