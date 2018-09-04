В настоящий момент в Пекине проходит форум сотрудничества «Китай — Африка» (FOCAC), который проводят каждые три года. На предыдущем форуме FOCAC в 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новых китайских обязательствах по углублению экономических связей с африканским континентом, пообещав $60 млрд. В 2018 году Пекин также объявил о готовности выделить аналогичную сумму. Десятки африканских лидеров прибыли в Пекин с целью укрепления политических и торговых связей с Китаем. На фоне FOCAC в сочетании с поездкой Цзиньпина в Африку в июле 2018 года возникает вопрос: как США должны выстроить конкуренцию с КНР за африканские рынки, пишет Обри Храби в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

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В западных СМИ и политических кругах существует три распространенных заблуждения о характере участия Китая в Африке, которые препятствуют американским политикам при разработке и реализации эффективной стратегии в Африке. Развенчание этих мифов будет способствовать более конструктивному пониманию взаимодействия Пекина с континентом и позволит США сконцентрировать свое внимание на сферах конкурентного преимущества.

Stephen Walli FOCAC. Пекин. 2006

Заблуждение №1: Единственное, что делает Китай — финансирует развитие инфраструктуры. Присутствие Китая в Африке часто обсуждают на фоне его инициативы «Один пояс и один путь», направленной на то, чтобы связать Китай с другими регионами с помощью портов, железных дорог и оптиковолоконных кабелей. Правительство КНР финансирует инфраструктурные проекты в Африке, а китайские строительные фирмы участвуют в проектах стоимостью в десятки миллиардов долларов, включая строительство железной дороги Аддис-Абеба-Джибути стоимостью $4 млрд, на которой запустили коммерческие операции в начале 2018 года. Участие Китая позволяет закрыть существенную часть ежегодного финансирования, в котором нуждается Африка для развития своей инфраструктуры. Согласно данным Африканского банка развития, ежегодно континент нуждается в $170 млрд для развития своей инфраструктуры.

Несмотря на доминирование развития инфраструктурного пространства, коммерческое участие Пекина в регионе за последние пятнадцать лет значительно расширилось и углубилось. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), особенно в области технологий, а также развитие малых и средних предприятий являются важнейшими элементами китайского подхода к континенту.

Согласно данным конференции ООН по торговле и развитию, в 2016 году объем ПИИ в Африку со стороны США составил $57 млрд, а со стороны Китая — $40 млрд. Тем не менее по темпам прироста ПИИ в период с 2010 по 2014 год показатели КНР увеличились на 24%, в США — всего на 10%. Производители телекоммуникационной инфраструктуры и недорогих смартфонов, таких как ZTE и Tecno Mobile, начинают занимать все большую часть африканского рынка. Tecno Mobile постепенно оттесняет других игроков, завоевав уже 25% рынка смартфонов на континенте.

Junjiewu99 Китайские юани

По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey & Company, в Африке работает более 10 тыс. китайских компаний. В основном это небольшие компании. Об увеличении обязательств Китая по кредитованию малых и средних предприятий, действующих на континенте, говорилось на прошлом форуме FOCAC и, скорее всего, об этом же будут говорить и в 2018 году.

Заблуждение № 2: Вся инвестиционная деятельность Китая на африканском континенте находится под жестким контролем правительства. Конечно, опора на прямые иностранные инвестиции является основой внешней политики председателя КНР, однако предположение о том, что вся инвестиционная деятельность в Африке тщательно организована и координируется высшими должностными лицами в Пекине, является ложным. На самом деле существует значительная конкуренция между китайскими компаниями, борющимися за масштабные инфраструктурные контракты в регионе. В Пекине нет центрального информационного хранилища, в которое стекается информация о всех иностранных кредитах, выданных в качестве прямых иностранных инвестиций. Не существует китайской версии отчета «Зарубежные займы и гранты США», предлагающего Конгрессу всеобъемлющий обзор общей внешней и военной помощи правительства США. Отсутствие четкой государственной координации подрывает мысль о том, что Китай является стратегическим гигантом, которого нельзя пустить под откос.

GovernmentZA Си Цзиньпин на форуме сотрудничества Китай — Африка. 2015

Заблуждение №3: Пекин постоянно обманывает африканские правительства. Последнее заблуждение заключается в том, что африканские правительства пассивны в переговорах с китайцами и их постоянно заставляют подписывать плохие сделки. За последние 15 лет африканские правительства хорошо осознали интересы Китая в регионе, поэтому они усовершенствовали свою переговорную тактику для продвижения своих интересов. Несмотря на критику о том, что китайские инфраструктурные проекты в Африке в значительной степени реализуются за счет китайских трудовых ресурсов, на самом деле большинство инфраструктурных проектов реализуются в первую очередь африканскими рабочими, а китайские граждане занимают руководящие должности. Согласно всеобъемлющему докладу McKinsey & Company о китайско-африканских экономических отношениях в 2017 году, африканцы составляли 89% рабочей силы, используемой для реализации инфраструктурных проектов, финансируемых КНР. Условие о профессиональной подготовке граждан африканских стран регулярно включают в контракты между африканскими государствами и Экспортно-импортным банком Китая.

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Американское политическое сообщество должно четко понимать сущность китайских коммерческих отношений с Африкой, чтобы активизировать коммерческую дипломатию США. Укрепление инфраструктурного аспекта китайского экономического участия на континенте заставляет политиков США упускать из виду другие варианты, которые могут предоставить Вашингтону конкурентные возможности в таких секторах, как финансовые услуги, инвестиционный капитал с высокой степенью риска и индустрия развлечений. Обновив свое понимание деятельности КНР в Африке, американские политики смогли бы добиться успехов в африканских секторах будущего роста.