Если вспомнить, что за стабилизацией цен стоит временное соглашение о заморозке бензиновых цен, на которое руководители крупнейших нефтяных компаний пошли в обмен на снижение топливных акцизов, то становится вполне очевидно: правительство и регуляторы должны обнародовать понятные и эффективные инструменты по стабилизации создавшегося топливного ажиотажа. Но как раз с этим вновь возникли проблемы. На днях заместитель министра финансов Илья Трунин заявил о том, что до конца года Минфин может внести коррективы в механизм сдерживания роста цен на бензин в рамках, так называемого налогового маневра. По его словам, речь идёт о неком демпфирующем механизме: при повышении оптовой стоимости тонны бензина до 56 тыс. рублей нефтеперерабатывающие заводы могут рассчитывать на компенсацию разницы между внешней и целевой ценой. Впрочем, с его дальнейших слов следует, что, несмотря на определение основных параметров налогового маневра, власти не исключают появления других факторов повышения бензиновых цен, а посему «придется снова внести поправки в законодательство». "На данный момент разработанных инструментов хватит, но до конца года на рынке могут произойти любые непредвиденные изменения», — цитирует слова Трунина globalmsk.ru. Заправка Напомним, весной 2018 года, когда цена литра бензина на АЗС вплотную приблизилась к 50 рублям, а в некоторых регионах и перевалила за эту отметку, власти пошли на снижение топливных акцизов. Но уже заявлено, что с января 2019 года акцизы вновь поднимутся. «Акцизы на топливо, доля которых в конечной цене литра на заправках составляет около 20%, с 1 января будут повышены почти в 1,5 раза», — сообщил в интервью РБК курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, сборы увеличатся на 2,7 тысячи рублей с каждой тонны проданного бензина и на 3,7 тысячи рублей — с тонны дизельного топлива. К тому же с 1 января 2019 года нас ждет рост НДС (с 18 до 20%). Так как при этом относиться к словам руководства Министерства энергетики России, заявившего об отсутствии риска роста цен? Читайте также: Минэнерго не ожидает роста цен на топливо после повышения акцизов Известно, что 31% в цене бензина (Росстат, 2017 год) — это как раз налоги. А посему чистая математика говорит о его удорожании на 56 копеек из-за НДС и на 3,54 рубля — из-за акциза. Всего получается 4 рубля и 9 копеек, или 9−10% к цене бензина. Такую же цифру ранее назвал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. И это действительно проблема: если налоги повышаются на 4,1 руб/л, а вся прибыль (если верить тому же Росстату) составляет 3,39 руб/л, то НПЗ и бензоколонки должны начать работать себе в убыток. Идея «отрицательного акциза», позволяющая компенсировать рост налогов крупным нефтяным компаниям, хороша всем, кроме владельцев коммерческих АЗС, а это 40% рынка. Есть и еще несколько причин, по которым эксперты уже сейчас забили тревогу, опасаясь нового скачка цен. Читайте также: Цены на бензин могут вырасти ещё до повышения акцизов Во-первых, на фоне ослабления рубля и возросшей мировой цены нефти компаниям по-прежнему выгодно отправлять нефтепродукты на экспорт, так что напряжённость на внутреннем рынке сохраняется. Это наглядно видно по ситуации на оптовом рынке, где за несколько недель августа биржевая цена моторного топлива выросла почти на 8%, что произошло впервые с момента весеннего скачка цен. Во-вторых, на росте цен бензина, вероятно, скажутся сезонные ремонты НПЗ. Например, с 8 сентября на 45 суток закрывается Ангарская нефтехимическая компания. Учитывая складывающуюся ситуацию, некоторые эксперты говорят, что государству уже давно стоило бы повысить экспортные пошлины на бензин, а не ждать повторения второй волны топливного кризиса, который может начаться уже этой осенью.