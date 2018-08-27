Понедельник, 27 Августа 2018 года
18:05:44 МСК

Минэнерго не ожидает роста цен на топливо после повышения акцизов

Экономика

Акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены с 1 января 2019 года

Минэнерго не ожидает роста цен на топливо после повышения акцизов
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Цены на автомобильное топливо

Москва, 27 августа 2018, 17:29 — REGNUM  Министерство энергетики России не видит риска роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо после повышения акцизов в 2019 году, заявил 27 августа глава ведомства Александр Новак.

«Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового манёвра все необходимые механизмы приняты», — приводит слова министра RNS.

Как передавало ИА REGNUM, правительство намерено с 1 января 2019 года повысить акцизы на бензин и дизтопливо в объёмах, которые планировалось установить с 1 июля 2018 года, то есть на 2,7 тысячи и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно.

Таким образом, акциз на бензин будет составлять 11 892 рубля, на дизельное топливо — 8258 рублей за тонну.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на бензин могут вырасти ещё до повышения акцизов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бензиновый ажиотаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить